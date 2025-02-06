https://crimea.ria.ru/20250206/v-2025-godu-v-krymu-otremontiruyut-dva-detskikh-sada-1143947100.html

В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада

В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада

По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Семья" в Крыму за 2025 год отремонтируют два детских сада. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T06:38

2025-02-06T06:38

2025-02-06T06:38

валентина лаврик

новости крыма

крым

дети

нацпроект "семья"

детский сад

семья

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Семья" в Крыму за 2025 год отремонтируют два детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.С 2014 года в школах Крыма проведена масштабная работа по замене окон и ремонту кровель. Ежегодно перед началом учебного года здания школ проверяют комиссии министерства и управлений образования, и состояние помещений оценивается в первую очередь."Что касается, например, ремонта кровли и замены окон, то есть самого необходимого, тут мы фактически уже справились на 98%", – подчеркнула Лаврик.В рамках национального проекта "Образование", который осуществлялся в последние пять лет, было уделено большое внимание сельским школам. Это касается и ремонта, и оснащения кабинетов.Как сообщалось ранее, в Крыму на осуществление проекта "Молодежь и дети" из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей. На эти средства планируется капитальный ремонт и оснащение школ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметКак школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вузПутин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина лаврик, новости крыма, крым, дети, нацпроект "семья", детский сад, семья