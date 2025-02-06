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В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада
В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада
По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Семья" в Крыму за 2025 год отремонтируют два детских сада. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T06:38
2025-02-06T06:38
2025-02-06T06:38
валентина лаврик
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нацпроект "семья"
детский сад
семья
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Семья" в Крыму за 2025 год отремонтируют два детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.С 2014 года в школах Крыма проведена масштабная работа по замене окон и ремонту кровель. Ежегодно перед началом учебного года здания школ проверяют комиссии министерства и управлений образования, и состояние помещений оценивается в первую очередь."Что касается, например, ремонта кровли и замены окон, то есть самого необходимого, тут мы фактически уже справились на 98%", – подчеркнула Лаврик.В рамках национального проекта "Образование", который осуществлялся в последние пять лет, было уделено большое внимание сельским школам. Это касается и ремонта, и оснащения кабинетов.Как сообщалось ранее, в Крыму на осуществление проекта "Молодежь и дети" из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей. На эти средства планируется капитальный ремонт и оснащение школ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметКак школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вузПутин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектов
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валентина лаврик, новости крыма, крым, дети, нацпроект "семья", детский сад, семья
В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада
В Крыму начнется капитальный ремонт детских садов по программе "Семья"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым
. По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Семья" в Крыму за 2025 год отремонтируют два детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
"В этом году у нас два детских сада попали в эту программу, мы этому очень радуемся, потому что надеемся, что мы сделаем все своевременно, качественно и получим в дальнейшем финансирование в еще больших объемах", – заявила министр.
С 2014 года в школах Крыма проведена масштабная работа по замене окон и ремонту кровель. Ежегодно перед началом учебного года здания школ проверяют комиссии министерства и управлений образования, и состояние помещений оценивается в первую очередь.
"Что касается, например, ремонта кровли и замены окон, то есть самого необходимого, тут мы фактически уже справились на 98%", – подчеркнула Лаврик.
В рамках национального проекта "Образование", который осуществлялся в последние пять лет, было уделено большое внимание сельским школам. Это касается и ремонта, и оснащения кабинетов.
"Мы в каждой школе сельской местности фактически такое окошко в будущее прорубили. Там у нас установлено 232 точки роста. Это и ремонты, и оснащение кабинетов физики, химии. На сегодняшний день это очень актуально", – уверена министр.
Как сообщалось ранее, в Крыму на осуществление проекта "Молодежь и дети"
из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей. На эти средства планируется капитальный ремонт и оснащение школ.
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