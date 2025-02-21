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В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус
В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус
В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус, дети не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус, дети не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщили в республиканской прокуратуре и Следкоме по РК и Севастополю.Информация об этом была выявлена в соцсетях. Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по перевозке несовершеннолетних, не отвечающих требованиям их безопасности. Следователи установят все обстоятельства происшествия, проведут технические исследования и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за состояние автобуса. Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура Крыма. В частности, будет оценено исполнение должностными лицами школы обязанностей по обеспечению безопасности детей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратурыСмертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуЧетверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, белогорский район, пожар, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя
В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус

Следком: в Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус, дети не пострадали

10:50 21.02.2025 (обновлено: 11:01 21.02.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымШкольный автобус сгорел в Белогорском районе Крыма
Школьный автобус сгорел в Белогорском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус, дети не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщили в республиканской прокуратуре и Следкоме по РК и Севастополю.
Информация об этом была выявлена в соцсетях.

"Сообщается, что в селе Русаковка во время движения школьного автобуса произошло замыкание проводки, что повлекло за собой возгорание под приборной панелью. Все дети были своевременно эвакуированы и благополучно доставлены в школу. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по перевозке несовершеннолетних, не отвечающих требованиям их безопасности. Следователи установят все обстоятельства происшествия, проведут технические исследования и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за состояние автобуса.
Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура Крыма. В частности, будет оценено исполнение должностными лицами школы обязанностей по обеспечению безопасности детей.
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