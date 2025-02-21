https://crimea.ria.ru/20250221/v-belogorskom-rayone-na-khodu-zagorelsya-shkolnyy-avtobus-1144362694.html

В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус

В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус

В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус, дети не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T10:50

2025-02-21T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобус, дети не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщили в республиканской прокуратуре и Следкоме по РК и Севастополю.Информация об этом была выявлена в соцсетях. Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по перевозке несовершеннолетних, не отвечающих требованиям их безопасности. Следователи установят все обстоятельства происшествия, проведут технические исследования и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за состояние автобуса. Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура Крыма. В частности, будет оценено исполнение должностными лицами школы обязанностей по обеспечению безопасности детей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратурыСмертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуЧетверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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