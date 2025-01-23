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Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу
Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу
Следком по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка во время ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T18:00
2025-01-23T18:00
дтп
волгоградская область
происшествия
автобус
дети
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Следком по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка во время ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следственная группа тщательно проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку действиям персонала по соблюдению норм безопасности.ДТП произошло днем 23 января. По предварительным данным МВД, 57-летний водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге легковушкой. От столкновения автобус опрокинулся.В результате аварии один школьник погиб, еще шесть детей и один взрослый получили травмы разной степени тяжести.По предварительной информации, транспортное средство принадлежит Шелестовской средней школе. Автобус развозил детей по домам после занятий. Первоначально сообщалось о четверых пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму три человека погибли в ДТПМашина улетела в кювет на трассе в Сочи: двое пострадалиВ Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
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РИА Новости Крым
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дтп, волгоградская область, происшествия, автобус, дети, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу

По факту гибели ребенка в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом возбуждено дело

18:00 23.01.2025
 
© ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Следком по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка во время ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам проверки территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следственная группа тщательно проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку действиям персонала по соблюдению норм безопасности.
ДТП произошло днем 23 января. По предварительным данным МВД, 57-летний водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге легковушкой. От столкновения автобус опрокинулся.
В результате аварии один школьник погиб, еще шесть детей и один взрослый получили травмы разной степени тяжести.
По предварительной информации, транспортное средство принадлежит Шелестовской средней школе. Автобус развозил детей по домам после занятий. Первоначально сообщалось о четверых пострадавших.
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ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
15:03
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
 
ДТПВолгоградская областьПроисшествияАвтобусдетиНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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