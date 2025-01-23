https://crimea.ria.ru/20250123/smertelnoe-dtp-so-shkolnym-avtobusom---voditel-ne-ustupil-dorogu-1143604242.html

Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу

Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу

Следком по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка во время ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T18:00

2025-01-23T18:00

2025-01-23T18:00

дтп

волгоградская область

происшествия

автобус

дети

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Следком по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка во время ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следственная группа тщательно проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку действиям персонала по соблюдению норм безопасности.ДТП произошло днем 23 января. По предварительным данным МВД, 57-летний водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге легковушкой. От столкновения автобус опрокинулся.В результате аварии один школьник погиб, еще шесть детей и один взрослый получили травмы разной степени тяжести.По предварительной информации, транспортное средство принадлежит Шелестовской средней школе. Автобус развозил детей по домам после занятий. Первоначально сообщалось о четверых пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму три человека погибли в ДТПМашина улетела в кювет на трассе в Сочи: двое пострадалиВ Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое

https://crimea.ria.ru/20250123/rebenok-pogib-v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-v-volgogradskoy-oblasti-1143592896.html

волгоградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, волгоградская область, происшествия, автобус, дети, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)