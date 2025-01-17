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Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры
Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры
В Судаке после вмешательства прокуратуры закупили шесть школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. В Судаке после вмешательства прокуратуры закупили шесть школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, на трассе Судак - Новый Свет были введены ограничения по габаритам и грузоподъемности для передвижения транспортных средств до ее реконструкции. Уточняется, что школьников из Нового Света подвозили в школы Судака на автобусах, которые не в полной мере соответствовали ограничениям.После проверки прокуратура внесла представление в администрацию Судака.Ранее в Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. До этого студенты-повара и кондитеры закупали продукты для практики самостоятельно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратурыБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыЧетверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры
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крым, судак, дети, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, прокуратура республики крым, общество
Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры

В Судаке после вмешательства прокуратуры закупили шесть школьных автобусов

21:16 17.01.2025
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус
© Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. В Судаке после вмешательства прокуратуры закупили шесть школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, на трассе Судак - Новый Свет были введены ограничения по габаритам и грузоподъемности для передвижения транспортных средств до ее реконструкции. Уточняется, что школьников из Нового Света подвозили в школы Судака на автобусах, которые не в полной мере соответствовали ограничениям.
После проверки прокуратура внесла представление в администрацию Судака.
"Администрацией города во взаимодействии с министерством образования науки и молодежи Республики Крым в целях безопасного подвоза несовершеннолетних приобретены автобусы малой тоннажности, посредством которых в настоящее время осуществляется перевозка", - говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. До этого студенты-повара и кондитеры закупали продукты для практики самостоятельно.
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