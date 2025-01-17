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Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры

Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры

В Судаке после вмешательства прокуратуры закупили шесть школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T21:16

2025-01-17T21:16

2025-01-17T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. В Судаке после вмешательства прокуратуры закупили шесть школьных автобусов для безопасной перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, на трассе Судак - Новый Свет были введены ограничения по габаритам и грузоподъемности для передвижения транспортных средств до ее реконструкции. Уточняется, что школьников из Нового Света подвозили в школы Судака на автобусах, которые не в полной мере соответствовали ограничениям.После проверки прокуратура внесла представление в администрацию Судака.Ранее в Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. До этого студенты-повара и кондитеры закупали продукты для практики самостоятельно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратурыБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыЧетверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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