https://crimea.ria.ru/20250123/chetvero-detey-iz-popavshego-v-dtp-shkolnogo-avtobusa-v-bolnitse-1143594177.html

Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице

Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице

10 бригад скорой помощи работают на месте ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в готовность переведена санитарная авиация. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:28

2025-01-23T15:28

2025-01-23T15:31

дтп

волгоградская область

происшествия

андрей бочаров

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 10 бригад скорой помощи работают на месте ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в готовность переведена санитарная авиация. Об этом сообщает администрация региона.Авария произошла на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Один ребенок погиб, есть пострадавшие.По поручению губернатора Андрея Бочарова создана рабочая группа — на место ЧП выехала курирующий эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина. По уточненной информации, в настоящее время медицинскую помощь в больнице оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу, добавили в администрации.Для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Октябрьский район оперативно направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог.Всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку. По факту ДТП проведут ведомственную проверку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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волгоградская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, волгоградская область, происшествия, андрей бочаров, дети, новости