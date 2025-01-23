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Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице
Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице
10 бригад скорой помощи работают на месте ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в готовность переведена санитарная авиация. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:28
2025-01-23T15:28
2025-01-23T15:31
дтп
волгоградская область
происшествия
андрей бочаров
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 10 бригад скорой помощи работают на месте ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в готовность переведена санитарная авиация. Об этом сообщает администрация региона.Авария произошла на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Один ребенок погиб, есть пострадавшие.По поручению губернатора Андрея Бочарова создана рабочая группа — на место ЧП выехала курирующий эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина. По уточненной информации, в настоящее время медицинскую помощь в больнице оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу, добавили в администрации.Для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Октябрьский район оперативно направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог.Всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку. По факту ДТП проведут ведомственную проверку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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дтп, волгоградская область, происшествия, андрей бочаров, дети, новости
Четверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице
10 бригад скорой помощи работают на месте ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
15:28 23.01.2025 (обновлено: 15:31 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 10 бригад скорой помощи работают на месте ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в готовность переведена санитарная авиация. Об этом сообщает администрация региона.
Авария произошла на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся
с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Один ребенок погиб
, есть пострадавшие.
"На место происшествия незамедлительно направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших. В готовность переведена санитарная авиация, в случае необходимости для транспортировки будет привлечено два вертолёта и реаниматологи. Пострадавшим оказывают помощь на месте, доставляют в медучреждения", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Андрея Бочарова создана рабочая группа — на место ЧП выехала курирующий эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина.
По уточненной информации, в настоящее время медицинскую помощь в больнице оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу, добавили в администрации.
Для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Октябрьский район оперативно направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог.
Всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку. По факту ДТП проведут ведомственную проверку.
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