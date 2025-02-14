https://crimea.ria.ru/20250214/v-simferopole-gorit-tsentralnyy-rynok--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1144193819.html

В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу

В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу

В Симферополе горит торговый центр на Центральном рынке, в районе стадиона "Локомотив", площадь пожара быстро распространяется и на данный момент, по данным... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T22:05

2025-02-14T22:05

2025-02-14T22:40

пожар

пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе

симферополь

происшествия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр на Центральном рынке, в районе стадиона "Локомотив", площадь пожара быстро распространяется и на данный момент, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных метров. Окрестные улицы оцеплены работниками полиции, которые не пускают людей к рынку в связи с угрозой распространения огня.Вокруг оцепления собрались предприниматели, чьи торговые объекты могут оказаться в опасности. Как сообщил один из них, рядом с местом пожара находится торговый павильон с лако-красочными материалами, передает с места корреспондент РИА Новости Крым.Все, что известно о масштабном пожаре к этому часу, собрали в одном материале РИА Новости Крым.Данные МЧСПервоначально площадь пожара составляла около трехсот метров, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.Спустя двадцать минут по состоянию на 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов", уточнили в пресс-службе ведомства.Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке >>"Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - информируют в МЧС.Прокуратура начала проверкуВ связи с возгоранием в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в городе Симферополе прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Анапе сотрудники МЧС России тушат масштабный пожар площадью около 1400 квадратов. Горят здания пансионата - корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

https://crimea.ria.ru/20250214/pozhar-na-tsentralnom-rynke-v-simferopole-okhvatil-1000-kvadratov-1144191594.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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