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В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу
В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу
В Симферополе горит торговый центр на Центральном рынке, в районе стадиона "Локомотив", площадь пожара быстро распространяется и на данный момент, по данным... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T22:05
2025-02-14T22:40
пожар
пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе
симферополь
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр на Центральном рынке, в районе стадиона "Локомотив", площадь пожара быстро распространяется и на данный момент, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных метров. Окрестные улицы оцеплены работниками полиции, которые не пускают людей к рынку в связи с угрозой распространения огня.Вокруг оцепления собрались предприниматели, чьи торговые объекты могут оказаться в опасности. Как сообщил один из них, рядом с местом пожара находится торговый павильон с лако-красочными материалами, передает с места корреспондент РИА Новости Крым.Все, что известно о масштабном пожаре к этому часу, собрали в одном материале РИА Новости Крым.Данные МЧСПервоначально площадь пожара составляла около трехсот метров, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.Спустя двадцать минут по состоянию на 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов", уточнили в пресс-службе ведомства.Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке &gt;&gt;"Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - информируют в МЧС.Прокуратура начала проверкуВ связи с возгоранием в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в городе Симферополе прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Анапе сотрудники МЧС России тушат масштабный пожар площадью около 1400 квадратов. Горят здания пансионата - корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
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В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу

В Симферополе тушат пожар на Центральном рынке площадью более тысячи "квадратов"

22:05 14.02.2025 (обновлено: 22:40 14.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр на Центральном рынке, в районе стадиона "Локомотив", площадь пожара быстро распространяется и на данный момент, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных метров. Окрестные улицы оцеплены работниками полиции, которые не пускают людей к рынку в связи с угрозой распространения огня.
Вокруг оцепления собрались предприниматели, чьи торговые объекты могут оказаться в опасности. Как сообщил один из них, рядом с местом пожара находится торговый павильон с лако-красочными материалами, передает с места корреспондент РИА Новости Крым.
Все, что известно о масштабном пожаре к этому часу, собрали в одном материале РИА Новости Крым.

Данные МЧС

Первоначально площадь пожара составляла около трехсот метров, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.
"На улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание. Предварительно, площадь пожара - 300 квадратов. Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания", - говорится в сообщении.
Спустя двадцать минут по состоянию на 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов", уточнили в пресс-службе ведомства.
Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке >>
"Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - информируют в МЧС.
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© МЧС России
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
14 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
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В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым

Прокуратура начала проверку

В связи с возгоранием в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в городе Симферополе прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
"На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Анапе сотрудники МЧС России тушат масштабный пожар площадью около 1400 квадратов. Горят здания пансионата - корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек.
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