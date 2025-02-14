В Симферополе горит Центральный рынок – что известно к этому часу
В Симферополе тушат пожар на Центральном рынке площадью более тысячи "квадратов"
22:05 14.02.2025 (обновлено: 22:40 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр на Центральном рынке, в районе стадиона "Локомотив", площадь пожара быстро распространяется и на данный момент, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных метров. Окрестные улицы оцеплены работниками полиции, которые не пускают людей к рынку в связи с угрозой распространения огня.
Вокруг оцепления собрались предприниматели, чьи торговые объекты могут оказаться в опасности. Как сообщил один из них, рядом с местом пожара находится торговый павильон с лако-красочными материалами, передает с места корреспондент РИА Новости Крым.
Все, что известно о масштабном пожаре к этому часу, собрали в одном материале РИА Новости Крым.
Данные МЧС
Первоначально площадь пожара составляла около трехсот метров, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым.
"На улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание. Предварительно, площадь пожара - 300 квадратов. Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания", - говорится в сообщении.
Спустя двадцать минут по состоянию на 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов", уточнили в пресс-службе ведомства.
"Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - информируют в МЧС.
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
12 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
13 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
14 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
1 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
2 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
3 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
4 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
5 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
6 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
7 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
8 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
9 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
10 из 14
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
11 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
12 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
13 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
14 из 14
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
Прокуратура начала проверку
В связи с возгоранием в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в городе Симферополе прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
"На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Анапе сотрудники МЧС России тушат масштабный пожар площадью около 1400 квадратов. Горят здания пансионата - корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек.
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