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Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми
Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми
В Перми из-за ночного пожара в частном доме погибли две женщины и двое детей – 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T08:37
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пермь
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Перми из-за ночного пожара в частном доме погибли две женщины и двое детей – 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в МЧС России.Сообщается, что пожар произошел в жилом доме с пристройкой. Из горящего помещения сотрудники МЧС вынесли двух женщин и двоих детей."К сожалению, женщины 25, 50 лет и 5-летний мальчик погибли", – сообщили в МЧС.За жизнь второго ребенка боролись врачи, но спасти ее также не удалось."К сожалению, 8-летнюю девочку не удалось спасти", – добавили в ведомстве.Пожар локализовали на 64 квадратных метрах. На месте работали 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.Накануне два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи. ЧП произошло в ночь на четверг. По факту происшествия Следком и прокуратура Крыма проводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человекВ Ялте сгорел цех по производству керамикиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пермь, новости, происшествия, пожар
Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми

В Перми на пожаре погибли малолетние дети и две женщины – МЧС

08:37 07.02.2025 (обновлено: 08:47 07.02.2025)
 
© МЧС РоссииПожар в Перми
Пожар в Перми
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Перми из-за ночного пожара в частном доме погибли две женщины и двое детей – 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в МЧС России.
Сообщается, что пожар произошел в жилом доме с пристройкой. Из горящего помещения сотрудники МЧС вынесли двух женщин и двоих детей.
"К сожалению, женщины 25, 50 лет и 5-летний мальчик погибли", – сообщили в МЧС.
За жизнь второго ребенка боролись врачи, но спасти ее также не удалось.
"К сожалению, 8-летнюю девочку не удалось спасти", – добавили в ведомстве.
Пожар локализовали на 64 квадратных метрах. На месте работали 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.
Накануне два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи. ЧП произошло в ночь на четверг. По факту происшествия Следком и прокуратура Крыма проводят проверку.
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