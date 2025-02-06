Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250206/dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-zabroshennom-dome-v-kerchi-1143956685.html
Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи
Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи
Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T11:23
2025-02-06T11:30
крым
срочные новости крыма
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143956211_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f762b12c2a8dd1531c58a8cbd44812e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.ЧП произошло в ночь на четверг на улице Днепровская. По факту происшествия Следком и прокуратура Крыма проводят проверку.На месте продолжают работать правоохранители. Всего с начала года в Республике Крым произошло 155 пожаров, 65 из них - из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человекВ Ялте сгорел цех по производству керамикиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143956211_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_89c014a087565071aef453cd17a937f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи

В Керчи на пожаре в заброшенном доме погибли мужчина и женщина

11:23 06.02.2025 (обновлено: 11:30 06.02.2025)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДва человека погибли на пожаре в Керчи
Два человека погибли на пожаре в Керчи
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
ЧП произошло в ночь на четверг на улице Днепровская.

"Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены погибшие мужчина и женщина. Со слов местных жителей, они были без определенного места жительства и вели асоциальный образ жизни. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДва человека погибли на пожаре в Керчи
Два человека погибли на пожаре в Керчи
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
По факту происшествия Следком и прокуратура Крыма проводят проверку.
"Как пояснили следователю соседи, в помещении проживала женщина, злоупотреблявшая алкоголем, у которой часто собирались лица без определенного места жительства для совместного распития спиртного. Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СК.
На месте продолжают работать правоохранители.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДва человека погибли на пожаре в Керчи
Два человека погибли на пожаре в Керчи
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Всего с начала года в Республике Крым произошло 155 пожаров, 65 из них - из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек
В Ялте сгорел цех по производству керамики
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
 
КрымСрочные новости КрымаСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны
12:35Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
12:21В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории
11:59ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму
11:54Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе
11:51Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма
11:36Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"
11:23Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи
11:16Сколько россиян поддерживают СВО спустя три года после ее начала
11:03Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап
10:50Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры
10:39На горные дороги Крыма вывели спасателей
10:17Стрельба в Ленинском районе Крыма - жителей просят не паниковать
10:05Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев
09:57Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку
09:49В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников
09:45На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек
09:41Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка
09:00На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей
08:51Сколько в России нелегальных мигрантов
Лента новостейМолния