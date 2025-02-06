https://crimea.ria.ru/20250206/dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-zabroshennom-dome-v-kerchi-1143956685.html

Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи

Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи

Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T11:23

2025-02-06T11:23

2025-02-06T11:30

крым

срочные новости крыма

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143956211_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f762b12c2a8dd1531c58a8cbd44812e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.ЧП произошло в ночь на четверг на улице Днепровская. По факту происшествия Следком и прокуратура Крыма проводят проверку.На месте продолжают работать правоохранители. Всего с начала года в Республике Крым произошло 155 пожаров, 65 из них - из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человекВ Ялте сгорел цех по производству керамикиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар