Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи
В Керчи на пожаре в заброшенном доме погибли мужчина и женщина
11:23 06.02.2025 (обновлено: 11:30 06.02.2025)
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДва человека погибли на пожаре в Керчи
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в заброшенном двухэтажном здании в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
ЧП произошло в ночь на четверг на улице Днепровская.
"Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены погибшие мужчина и женщина. Со слов местных жителей, они были без определенного места жительства и вели асоциальный образ жизни. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДва человека погибли на пожаре в Керчи
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
По факту происшествия Следком и прокуратура Крыма проводят проверку.
"Как пояснили следователю соседи, в помещении проживала женщина, злоупотреблявшая алкоголем, у которой часто собирались лица без определенного места жительства для совместного распития спиртного. Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СК.
На месте продолжают работать правоохранители.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДва человека погибли на пожаре в Керчи
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Всего с начала года в Республике Крым произошло 155 пожаров, 65 из них - из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: