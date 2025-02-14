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Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО
Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО
Пожар на центральном рынке Симферополя охватил 1000 квадратных метров, на месте наращивают силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T21:22
2025-02-14T22:40
пожар
пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе
симферополь
происшествия
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар на центральном рынке Симферополя охватил 1000 квадратных метров, на месте наращивают силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Пожар начался в пятницу вечером на центральном рынке. По информации прокуратуры, огонь охватил здание в районе стадиона "Локомотив". В пресс-службе республиканского главка МЧС России подтвердили,что на улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание.Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке &gt;&gt;На данный момент площадь возгорания составляет 1 000 квадратов. Огонь уже распространился на соседнее здание."К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - отметили в МЧС.По информации корреспондента РИА Новости Крым, все подъездные пути к месту происшествия перекрыты. Подробности уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250214/v-anape-na-1000-kvadratakh-gorit-zhiloy-korpus-pansionata-idet-evakuatsiya-1144189048.html
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пожар, пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе, симферополь, происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО

МЧС: в Симферополе пожар охватил центральный рынок на площади 1000 "квадратов"

21:22 14.02.2025 (обновлено: 22:40 14.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар на центральном рынке Симферополя охватил 1000 квадратных метров, на месте наращивают силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар начался в пятницу вечером на центральном рынке. По информации прокуратуры, огонь охватил здание в районе стадиона "Локомотив". В пресс-службе республиканского главка МЧС России подтвердили,что на улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание.
Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке >>
На данный момент площадь возгорания составляет 1 000 квадратов. Огонь уже распространился на соседнее здание.

"Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на другие соседние здания", - уточнили в ведомостве.

"К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - отметили в МЧС.
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
5 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
10 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
По информации корреспондента РИА Новости Крым, все подъездные пути к месту происшествия перекрыты. Подробности уточняются.
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