https://crimea.ria.ru/20250214/pozhar-na-tsentralnom-rynke-v-simferopole-okhvatil-1000-kvadratov-1144191594.html

Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО

Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО

Пожар на центральном рынке Симферополя охватил 1000 квадратных метров, на месте наращивают силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T21:22

2025-02-14T21:22

2025-02-14T22:40

пожар

пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар на центральном рынке Симферополя охватил 1000 квадратных метров, на месте наращивают силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Пожар начался в пятницу вечером на центральном рынке. По информации прокуратуры, огонь охватил здание в районе стадиона "Локомотив". В пресс-службе республиканского главка МЧС России подтвердили,что на улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание.Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке >>На данный момент площадь возгорания составляет 1 000 квадратов. Огонь уже распространился на соседнее здание."К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - отметили в МЧС.По информации корреспондента РИА Новости Крым, все подъездные пути к месту происшествия перекрыты. Подробности уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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