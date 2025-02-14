Пожар на Центральном рынке в Симферополе охватил 1000 "квадратов" - ВИДЕО
МЧС: в Симферополе пожар охватил центральный рынок на площади 1000 "квадратов"
21:22 14.02.2025 (обновлено: 22:40 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар на центральном рынке Симферополя охватил 1000 квадратных метров, на месте наращивают силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар начался в пятницу вечером на центральном рынке. По информации прокуратуры, огонь охватил здание в районе стадиона "Локомотив". В пресс-службе республиканского главка МЧС России подтвердили,что на улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание.
Пожар начался в пятницу вечером на центральном рынке. По информации прокуратуры, огонь охватил здание в районе стадиона "Локомотив". В пресс-службе республиканского главка МЧС России подтвердили,что на улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание.
На данный момент площадь возгорания составляет 1 000 квадратов. Огонь уже распространился на соседнее здание.
"Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на другие соседние здания", - уточнили в ведомостве.
"К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники", - отметили в МЧС.
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
5 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
6 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
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Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
9 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
11 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
12 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
13 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
14 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
15 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
16 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
17 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
1 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
2 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
3 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© МЧС России
4 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
5 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
6 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
7 из 17
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
8 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
9 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
10 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
11 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
12 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
13 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
14 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
15 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
16 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
17 из 17
В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
По информации корреспондента РИА Новости Крым, все подъездные пути к месту происшествия перекрыты. Подробности уточняются.
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