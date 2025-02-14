https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html

Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС

Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС

В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T19:15

2025-02-14T19:15

2025-02-14T19:15

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье снежная масса превратится в ледяную корку. Днем мощная адвекция студеного воздуха продолжится. В сумерках воздух остынет до -1..-6 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от -2 до +3. Все это, по прогнозу Тишковца, будет сопровождаться северным ветром, скоротечными зарядами снега и ухудшением видимости на дорогах.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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