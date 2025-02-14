https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html
Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС
Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС
В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T19:15
2025-02-14T19:15
2025-02-14T19:15
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
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евгений тишковец
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье снежная масса превратится в ледяную корку. Днем мощная адвекция студеного воздуха продолжится. В сумерках воздух остынет до -1..-6 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от -2 до +3. Все это, по прогнозу Тишковца, будет сопровождаться северным ветром, скоротечными зарядами снега и ухудшением видимости на дорогах.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС
В Крыму в выходные ожидаются сложные погодные условия - ФОБОС