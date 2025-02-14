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Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС
Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС
В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T19:15
2025-02-14T19:15
радио "спутник в крыму"
крым
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крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье снежная масса превратится в ледяную корку. Днем мощная адвекция студеного воздуха продолжится. В сумерках воздух остынет до -1..-6 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от -2 до +3. Все это, по прогнозу Тишковца, будет сопровождаться северным ветром, скоротечными зарядами снега и ухудшением видимости на дорогах.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в Крыму
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Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС

В Крыму в выходные ожидаются сложные погодные условия - ФОБОС

19:15 14.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидаются ливневые дожди преходящие в снег, а в воскресенье ветер, морозы и гололедица на дорогах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу Крым окажется в теплом секторе циклона. Пока без осадков. Температура воздуха 0…+5. Днем начнет прорываться очень холодный атмосферный фронт, в зоне которого будут идти интенсивные ливни, которые будут переходить сначала в мокрый снег, затем - в снег. Температура +3…+8 градусов с утра, к вечеру от -2 до +3", - сообщил Тишковец.
В ночь на воскресенье снежная масса превратится в ледяную корку. Днем мощная адвекция студеного воздуха продолжится. В сумерках воздух остынет до -1..-6 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от -2 до +3. Все это, по прогнозу Тишковца, будет сопровождаться северным ветром, скоротечными зарядами снега и ухудшением видимости на дорогах.
Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее Тишковец.
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