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Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
Суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии крымчанина за хищение порядка 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T14:20
2025-02-12T14:20
новости крыма
деньги
происшествия
прокуратура республики крым
суд
приговор
хищение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии крымчанина за хищение порядка 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Еще у двух пострадавших злоумышленник получил более 3,1 млн рублей, пообещав купить для них зерно по низкой цене.Но выполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался и присвоил почти 18 миллионов рублей.С приговорил виновного к 6 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатамОбещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, деньги, происшествия, прокуратура республики крым, суд, приговор, хищение
Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей

Жителя Крыма отправили в колонию на семь лет за хищение 18 миллионов рублей у земляков

14:20 12.02.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКрымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии крымчанина за хищение порядка 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"С весны 2022 года по осень 2023 года осужденный под видом получения денежных средств взаймы для приобретения и дальнейшей реализации им зерновых культур получил от 12 потерпевших более 14,7 млн рублей, при этом мужчина обещал передать "кредиторам" часть вырученной прибыли от реализации зерна", – говорится в сообщении.
Еще у двух пострадавших злоумышленник получил более 3,1 млн рублей, пообещав купить для них зерно по низкой цене.
Но выполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался и присвоил почти 18 миллионов рублей.
С приговорил виновного к 6 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Новости КрымаДеньгиПроисшествияПрокуратура Республики КрымСудПриговорХищение
 
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