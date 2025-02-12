https://crimea.ria.ru/20250212/krymchanin-poluchil-sem-let-kolonii-za-khischenie-18-millionov-rubley-1144129559.html

Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей

Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей

Суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии крымчанина за хищение порядка 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T14:20

2025-02-12T14:20

2025-02-12T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии крымчанина за хищение порядка 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Еще у двух пострадавших злоумышленник получил более 3,1 млн рублей, пообещав купить для них зерно по низкой цене.Но выполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался и присвоил почти 18 миллионов рублей.С приговорил виновного к 6 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатамОбещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, деньги, происшествия, прокуратура республики крым, суд, приговор, хищение