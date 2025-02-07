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В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T15:38
2025-02-07T15:38
крым
симферопольский район
хищение
жилищный сертификат
новости крыма
симферопольский районный суд
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов рублей на жилищных сертификатах для жителей Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под сражу и домашнего ареста.При вынесении решения суд принял во внимание, что подозреваемые могут скрыться от следствия и суда и оказать давление на свидетелей, поскольку им грозит лишение свободы на длительный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебельюВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
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крым, симферопольский район, хищение, жилищный сертификат, новости крыма, симферопольский районный суд, закон и право
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам

В Крыму арестованы риэлторы за хищение 66 млн рублей по жилищным сертификатам Херсонщины

15:38 07.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов рублей на жилищных сертификатах для жителей Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.
"Вышеуказанные лица органом предварительного следствия подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму, превышающую 66 миллионов рублей, выплаченных на основании жилищных сертификатов жителям города Херсона и Херсонской области", - говорится в сообщении.
Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под сражу и домашнего ареста.
При вынесении решения суд принял во внимание, что подозреваемые могут скрыться от следствия и суда и оказать давление на свидетелей, поскольку им грозит лишение свободы на длительный срок.
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КрымСимферопольский районХищениеЖилищный сертификатНовости КрымаСимферопольский районный судЗакон и право
 
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