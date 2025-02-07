https://crimea.ria.ru/20250207/v-krymu-rieltory-popalis-na-khischenii-66-mln-rubley-po-sertifikatam-1144001233.html

В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам

В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам

Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T15:38

2025-02-07T15:38

2025-02-07T15:38

крым

симферопольский район

хищение

жилищный сертификат

новости крыма

симферопольский районный суд

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов рублей на жилищных сертификатах для жителей Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под сражу и домашнего ареста.При вынесении решения суд принял во внимание, что подозреваемые могут скрыться от следствия и суда и оказать давление на свидетелей, поскольку им грозит лишение свободы на длительный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебельюВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, хищение, жилищный сертификат, новости крыма, симферопольский районный суд, закон и право