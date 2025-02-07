https://crimea.ria.ru/20250207/v-krymu-rieltory-popalis-na-khischenii-66-mln-rubley-po-sertifikatam-1144001233.html
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T15:38
2025-02-07T15:38
2025-02-07T15:38
крым
симферопольский район
хищение
жилищный сертификат
новости крыма
симферопольский районный суд
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму избрал меры пресечения в отношении сотрудников риэлтерского агентства в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в хищении 66 миллионов рублей на жилищных сертификатах для жителей Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под сражу и домашнего ареста.При вынесении решения суд принял во внимание, что подозреваемые могут скрыться от следствия и суда и оказать давление на свидетелей, поскольку им грозит лишение свободы на длительный срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебельюВ Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59c2cb0210ca3bc8ac2ad64bc39cba3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, хищение, жилищный сертификат, новости крыма, симферопольский районный суд, закон и право
В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
В Крыму арестованы риэлторы за хищение 66 млн рублей по жилищным сертификатам Херсонщины