Рейтинг@Mail.ru
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250211/krymchan-osudyat-za-vyrubku-derevev-v-zakaznike-pod-sevastopolem-1144100832.html
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T17:16
2025-02-11T17:16
севастополь
бахчисарай
новости
новости крыма
природоохранная прокуратура
происшествия
вырубка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144101009_0:416:719:820_1920x0_80_0_0_fe8acc49401b79032c1804c33237eb5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.Перед судом предстанут двое 59-летних жителей Бахчисарая, которые в ноябре прошлого года отправились в лес для сбора валежника и попались лесникам за вырубкой насаждений.Заставшие крымчан на месте преступления инспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства Севастополя вызывали полицию.Расследование по уголовным делам провел отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району города.Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительные акты. Вместе с материалами уголовных дел они уже направлены в суд.Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ, за незаконную рубку лесных насаждений, а также не отнесенных к ним деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста предусматривается ответственность в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ либо лишение свободы до двух лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейВ Севастополе изымают из частной собственности земли водного фондаВызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
севастополь
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144101009_0:336:719:875_1920x0_80_0_0_41020c37f5aec8eda20b310d2093220b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, бахчисарай, новости, новости крыма, природоохранная прокуратура, происшествия, вырубка
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем

Двоих крымчан будут судить за незаконную вырубку леса в заказнике под Севастополем

17:16 11.02.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяДвоих крымчан будут судить за незаконную вырубку леса в заказнике под Севастополем
Двоих крымчан будут судить за незаконную вырубку леса в заказнике под Севастополем
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Перед судом предстанут двое 59-летних жителей Бахчисарая, которые в ноябре прошлого года отправились в лес для сбора валежника и попались лесникам за вырубкой насаждений.
"На территории Терновского участкового лесничества заказника "Байдарский" один мужчина уничтожил кизил, который мешал проезду его автомобиля, а второй срубил дуб", – уточнили в ведомстве.
Заставшие крымчан на месте преступления инспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства Севастополя вызывали полицию.
Расследование по уголовным делам провел отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району города.
Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительные акты. Вместе с материалами уголовных дел они уже направлены в суд.
"Также прокурор предъявил иск о взыскании причиненного ущерба. Своими действиями обвиняемые причинили окружающей среде вред на общую сумму более 40 тысяч рублей", – добавили в прокуратуре.
Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ, за незаконную рубку лесных насаждений, а также не отнесенных к ним деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста предусматривается ответственность в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ либо лишение свободы до двух лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда
Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
 
СевастопольБахчисарайНовостиНовости КрымаПриродоохранная прокуратураПроисшествиявырубка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод
17:16Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
16:52На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света
16:37РНКБ представил серебряную монету с вокзальными часами Симферополя и Сочи
16:19Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причина
16:04ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
15:37В Крыму пожилая женщина погибла на пожаре
15:28В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов
15:13Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
14:56Путин наградил коллектив "Артека" орденом Почета
14:32В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
14:13Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ
14:06Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
13:48Украина станет частью России – на что намекает Трамп
13:37Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны
13:28Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников
13:12Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
12:40Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
12:27Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа
Лента новостейМолния