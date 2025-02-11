https://crimea.ria.ru/20250211/krymchan-osudyat-za-vyrubku-derevev-v-zakaznike-pod-sevastopolem-1144100832.html

Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем

Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем

Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T17:16

2025-02-11T17:16

2025-02-11T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.Перед судом предстанут двое 59-летних жителей Бахчисарая, которые в ноябре прошлого года отправились в лес для сбора валежника и попались лесникам за вырубкой насаждений.Заставшие крымчан на месте преступления инспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства Севастополя вызывали полицию.Расследование по уголовным делам провел отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району города.Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительные акты. Вместе с материалами уголовных дел они уже направлены в суд.Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ, за незаконную рубку лесных насаждений, а также не отнесенных к ним деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста предусматривается ответственность в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ либо лишение свободы до двух лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейВ Севастополе изымают из частной собственности земли водного фондаВызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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