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Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T17:16
2025-02-11T17:16
2025-02-11T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.Перед судом предстанут двое 59-летних жителей Бахчисарая, которые в ноябре прошлого года отправились в лес для сбора валежника и попались лесникам за вырубкой насаждений.Заставшие крымчан на месте преступления инспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства Севастополя вызывали полицию.Расследование по уголовным делам провел отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району города.Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительные акты. Вместе с материалами уголовных дел они уже направлены в суд.Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ, за незаконную рубку лесных насаждений, а также не отнесенных к ним деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста предусматривается ответственность в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ либо лишение свободы до двух лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейВ Севастополе изымают из частной собственности земли водного фондаВызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
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РИА Новости Крым
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севастополь, бахчисарай, новости, новости крыма, природоохранная прокуратура, происшествия, вырубка
Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
Двоих крымчан будут судить за незаконную вырубку леса в заказнике под Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Двоих жителей Бахчисарая будут судить за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Об этом сообщили в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Перед судом предстанут двое 59-летних жителей Бахчисарая, которые в ноябре прошлого года отправились в лес для сбора валежника и попались лесникам за вырубкой насаждений.
"На территории Терновского участкового лесничества заказника "Байдарский" один мужчина уничтожил кизил, который мешал проезду его автомобиля, а второй срубил дуб", – уточнили в ведомстве.
Заставшие крымчан на месте преступления инспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства Севастополя вызывали полицию.
Расследование по уголовным делам провел отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району города.
Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительные акты. Вместе с материалами уголовных дел они уже направлены в суд.
"Также прокурор предъявил иск о взыскании причиненного ущерба. Своими действиями обвиняемые причинили окружающей среде вред на общую сумму более 40 тысяч рублей", – добавили в прокуратуре.
Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ, за незаконную рубку лесных насаждений, а также не отнесенных к ним деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста предусматривается ответственность в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ либо лишение свободы до двух лет.
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