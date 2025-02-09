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Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии
Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в цифрах назвал итоги госпрограмм по социально-экономическому развитию Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Ими он... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T21:32
2025-02-09T21:34
марат хуснуллин
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
новости
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в цифрах назвал итоги госпрограмм по социально-экономическому развитию Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Ими он поделился в своем Telegram-канале.Первой целью стало создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы для Крыма и Севастополя, отметил Хуснуллин."В соответствии с планом 2024 года завершены работы и введены в эксплуатацию еще 54 объекта, среди которых трасса "Таврида". В целом почти на 1 245 км выросла протяженность автомобильных дорог общего пользования, что в том числе поспособствовало приросту количества прибывших туристов на 16% в прошедшем году. Создано более 11 000 мест в организациях дошкольного образования, прирост среднего индекса качества городской среды составил 23%", – перечислил вице-премьер.Целью программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Хуснуллин назвал создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.Всего же по восстановлению и строительству инфраструктуры в воссоединенных регионах организации завершили работы на 11 646 объектах, регионы-шефы – на 10 426."Суммарно получается 22 072 объекта, среди которых жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры, объекты ЖКХ и энергетики. Дорог приведено к нормативу 4 651 километров. Среди ключевых дорожных проектов за 2024 год выделю трассу "Новороссия". Она является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца", – подчеркнул Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньгиУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в АдлереУлучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", новости, новости крыма, крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, новые регионы россии, сэз в новых регионах россии
Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии

Протяженность автодорог в Крыму и Севастополе с 2014 года выросла на 1 245 км – Хуснуллин

21:32 09.02.2025 (обновлено: 21:34 09.02.2025)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в цифрах назвал итоги госпрограмм по социально-экономическому развитию Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Ими он поделился в своем Telegram-канале.

"Это наши регионы, которые и вместе, и по отдельности друг от друга обладают огромным потенциалом развития. Там долгие годы не было развития и многая инфраструктура приходила в негодность. В 2014-м году и в 2022-м эти территории прошли путь воссоединения с Россией. Президентом была поставлена задача по возрождению и улучшению жизни по всем направлениям. Основным инструментом на пути к результату стали госпрограммы по социально-экономическому развитию", – сказал вице-премьер.

Первой целью стало создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы для Крыма и Севастополя, отметил Хуснуллин.
"В соответствии с планом 2024 года завершены работы и введены в эксплуатацию еще 54 объекта, среди которых трасса "Таврида". В целом почти на 1 245 км выросла протяженность автомобильных дорог общего пользования, что в том числе поспособствовало приросту количества прибывших туристов на 16% в прошедшем году. Создано более 11 000 мест в организациях дошкольного образования, прирост среднего индекса качества городской среды составил 23%", – перечислил вице-премьер.
Целью программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Хуснуллин назвал создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

"Для этого запустили свободную экономическую зону, которая к концу 2024 года привлекла 270 участников, 116,8 млрд инвестиций и обеспечила работой почти 83 000 человек. Своя СЭЗ, кстати, действует и на территориях Крыма и Севастополя", – напомнил вице-премьер.

Всего же по восстановлению и строительству инфраструктуры в воссоединенных регионах организации завершили работы на 11 646 объектах, регионы-шефы – на 10 426.
"Суммарно получается 22 072 объекта, среди которых жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры, объекты ЖКХ и энергетики. Дорог приведено к нормативу 4 651 километров. Среди ключевых дорожных проектов за 2024 год выделю трассу "Новороссия". Она является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца", – подчеркнул Хуснуллин.
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