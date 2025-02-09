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Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии

Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в цифрах назвал итоги госпрограмм по социально-экономическому развитию Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Ими он... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T21:32

2025-02-09T21:32

2025-02-09T21:34

марат хуснуллин

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в цифрах назвал итоги госпрограмм по социально-экономическому развитию Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Ими он поделился в своем Telegram-канале.Первой целью стало создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы для Крыма и Севастополя, отметил Хуснуллин."В соответствии с планом 2024 года завершены работы и введены в эксплуатацию еще 54 объекта, среди которых трасса "Таврида". В целом почти на 1 245 км выросла протяженность автомобильных дорог общего пользования, что в том числе поспособствовало приросту количества прибывших туристов на 16% в прошедшем году. Создано более 11 000 мест в организациях дошкольного образования, прирост среднего индекса качества городской среды составил 23%", – перечислил вице-премьер.Целью программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Хуснуллин назвал создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.Всего же по восстановлению и строительству инфраструктуры в воссоединенных регионах организации завершили работы на 11 646 объектах, регионы-шефы – на 10 426."Суммарно получается 22 072 объекта, среди которых жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры, объекты ЖКХ и энергетики. Дорог приведено к нормативу 4 651 километров. Среди ключевых дорожных проектов за 2024 год выделю трассу "Новороссия". Она является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца", – подчеркнул Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньгиУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в АдлереУлучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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