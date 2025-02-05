https://crimea.ria.ru/20250205/operatsiya-fsb-zaderzhan-uchastnik-nezakonnogo-natsbata-1143931218.html

Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата

Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата

Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 63-летнего россиянина, который входил в состав незаконного... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T11:43

2025-02-05T11:43

2025-02-05T11:44

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

национализм

новости

правонарушения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 63-летнего россиянина, который входил в состав незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело. За участие в деятельности незаконного вооруженного формирования ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.Сейчас силовики проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.*запрещенная в России террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде КрымаВ Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, национализм, новости, правонарушения