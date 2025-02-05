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Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата
Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата
Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 63-летнего россиянина, который входил в состав незаконного... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T11:43
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
национализм
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правонарушения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 63-летнего россиянина, который входил в состав незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело. За участие в деятельности незаконного вооруженного формирования ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.Сейчас силовики проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.*запрещенная в России террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму боевик украинского нацбата получил 3,5 года колонии Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде КрымаВ Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, национализм, новости, правонарушения
Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата

В Херсонской области ФСБ задержала участника незаконного украинского нацбата

11:43 05.02.2025 (обновлено: 11:44 05.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность 63-летнего россиянина, который входил в состав незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Фигурант добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. За участие в деятельности незаконного вооруженного формирования ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Сейчас силовики проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.
*запрещенная в России террористическая организация
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьНационализмНовостиПравонарушения
 
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