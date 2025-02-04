https://crimea.ria.ru/20250204/v-zone-svo-reshaetsya-sudba-bolee-spravedlivogo-miroporyadka---aksenov-1143904435.html
В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
Враги России пытаются окончательно разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, но неизбежная победа России в специальной военной операции будет способствовать... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T14:02
2025-02-04T14:02
2025-02-04T14:00
сергей аксенов
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ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. Враги России пытаются окончательно разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, но неизбежная победа России в специальной военной операции будет способствовать установлению более справедивого миропорядка. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года, передает корреспондент РИА Новости Крым. Глава Крыма констатировал, что в мире остаются силы, желающие раздробить и уничтожить Россию. В этой ситуации нашей стране необходимо всегда быть сильнее своих противников. "Пока на Западе будут приходить к власти политики, которые настроены на полную доминацию в мире, ничего не изменится. Нам нужно оставаться сильными, консолидированными, поддерживать действия президента и наших защитников. На них сегодня держится наша безопасность", - добавил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныНовую систему международных отношений определят три государства – мнение
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сергей аксенов, крым, россия, ялтинская конференция, политика, новости сво, ялта-45
В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
После победы России в СВО установится более справедливое мироустройство - Аксенов
ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. Враги России пытаются окончательно разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, но неизбежная победа России в специальной военной операции будет способствовать установлению более справедивого миропорядка. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"80 лет назад решались судьбы мира и закладывались основы новой системы международных отношений. Сейчас наши противники делают все, чтобы окончательно разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, которая на протяжении десятилетий сохраняла мир от большой войны. В наши дни в зоне СВО решается судьба нашей Родины, судьба нового, более справедливого миропорядка, который, уверен, будет создан по итогам нашей победы", - сказал он.
Глава Крыма констатировал, что в мире остаются силы, желающие раздробить и уничтожить Россию. В этой ситуации нашей стране необходимо всегда быть сильнее своих противников.
"Пока на Западе будут приходить к власти политики, которые настроены на полную доминацию в мире, ничего не изменится. Нам нужно оставаться сильными, консолидированными, поддерживать действия президента и наших защитников. На них сегодня держится наша безопасность", - добавил Аксенов.
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