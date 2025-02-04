В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении аукциона появилась на портале "ГИС. Торги".На торги недвижимость выставила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.Торги запланированы на пятницу, 14 февраля. Шаг аукциона составляет 5%, а задаток обозначен в 105,5 млн рублей.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуНационализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги* Внесен в российский список террористов и экстремистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении аукциона появилась на портале "ГИС. Торги".
На торги недвижимость выставила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.
Торги запланированы на пятницу, 14 февраля. Шаг аукциона составляет 5%, а задаток обозначен в 105,5 млн рублей.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.
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