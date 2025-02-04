Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому* - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-prodadut-sanatoriy-foros--ranshe-on-prinadlezhal-kolomoyskomu-1143897663.html
В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*
В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому* - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*
В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T12:31
2025-02-04T13:09
новости крыма
крым
аукцион
национализация в крыму
форос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143897998_0:96:1428:899_1920x0_80_0_0_46dc64c04bbe02fa4aa0606fced4faff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении аукциона появилась на портале "ГИС. Торги".На торги недвижимость выставила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.Торги запланированы на пятницу, 14 февраля. Шаг аукциона составляет 5%, а задаток обозначен в 105,5 млн рублей.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуНационализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги* Внесен в российский список террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20250129/kvartira-zelenskogo-i-villa-elena-krym-prodal-doma-ukrainskikh-bogachey-1143765394.html
крым
форос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143897998_0:0:1428:1071_1920x0_80_0_0_f47e24e5be3e74af8cc622438a3da89c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, аукцион, национализация в крыму, форос
В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*

В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей

12:31 04.02.2025 (обновлено: 13:09 04.02.2025)
 
© Портал "ГИС. Торги"В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
В Крыму санаторий Коломойского* Форос выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении аукциона появилась на портале "ГИС. Торги".
На торги недвижимость выставила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.
Торги запланированы на пятницу, 14 февраля. Шаг аукциона составляет 5%, а задаток обозначен в 105,5 млн рублей.
© Портал "ГИС. Торги"В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
В Крыму санаторий Коломойского* Форос выставили на торги за 211 миллионов рублей
1 из 3
В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
© Портал "ГИС. Торги"В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
В Крыму санаторий Коломойского* Форос выставили на торги за 211 миллионов рублей
2 из 3
В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
© Портал "ГИС. Торги"В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
В Крыму санаторий Коломойского* Форос выставили на торги за 211 миллионов рублей
3 из 3
В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
1 из 3
В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
2 из 3
В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
3 из 3
В Крыму санаторий Коломойского* "Форос" выставили на торги за 211 миллионов рублей
© Портал "ГИС. Торги"
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгах
На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
29 января, 12:37
Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачей
 
Новости КрымаКрымАукционНационализация в КрымуФорос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Восемь дней, которые изменили мир: что осталось за кулисами Ялты-1945
14:25В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
14:02В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
13:57Потери ВСУ в Курской области растут
13:49ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков
13:39В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
13:30Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу
13:23Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
13:10В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции
12:48"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
12:31В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*
12:09"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
11:48Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
11:35Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
11:09ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
10:39Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле
10:38Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус
10:23В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы
10:14СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение
10:03В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадах
Лента новостейМолния