https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-prodadut-sanatoriy-foros--ranshe-on-prinadlezhal-kolomoyskomu-1143897663.html

В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*

В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому* - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*

В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T12:31

2025-02-04T12:31

2025-02-04T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий "Форос", принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении аукциона появилась на портале "ГИС. Торги".На торги недвижимость выставила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.Торги запланированы на пятницу, 14 февраля. Шаг аукциона составляет 5%, а задаток обозначен в 105,5 млн рублей.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуНационализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги* Внесен в российский список террористов и экстремистов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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