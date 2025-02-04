https://crimea.ria.ru/20250204/ukrainets-osuzhden-za-popytku-vzorvat-rossiyskikh-voennykh-na-khersonschine-1143911670.html

Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине

Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине

Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T16:27

2025-02-04T16:27

2025-02-04T16:31

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону.По данным силовиков, 23-летний житель поселка Горностаевка планировал взорвать дислоцированных в регионе военнослужащих Вооруженных сил России при помощи боевой гранаты РГН и двух тротиловых шашек.Подготовку пресекли сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в терроризме, попытке преступления и незаконном обращении со взрывчатыми материалами. Злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом 30 тысяч рублей. Первые два года злоумышленнику предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского селаЖитель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчаткиРоссиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ

херсонская область

новые регионы россии

южный военный округ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, теракт, антитеррор, безопасность, новые регионы россии, вооруженные силы россии, южный окружной военный суд, южный военный округ, новости, происшествия