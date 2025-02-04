Рейтинг@Mail.ru
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250204/ukrainets-osuzhden-za-popytku-vzorvat-rossiyskikh-voennykh-na-khersonschine-1143911670.html
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T16:27
2025-02-04T16:31
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
теракт
антитеррор
безопасность
новые регионы россии
вооруженные силы россии
южный окружной военный суд
южный военный округ
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a00078ece2329db6e01b3007a48539b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону.По данным силовиков, 23-летний житель поселка Горностаевка планировал взорвать дислоцированных в регионе военнослужащих Вооруженных сил России при помощи боевой гранаты РГН и двух тротиловых шашек.Подготовку пресекли сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в терроризме, попытке преступления и незаконном обращении со взрывчатыми материалами. Злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом 30 тысяч рублей. Первые два года злоумышленнику предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского селаЖитель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчаткиРоссиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
херсонская область
новые регионы россии
южный военный округ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ec4bbfc78d4a52062fe3f5720a0b694a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, теракт, антитеррор, безопасность, новые регионы россии, вооруженные силы россии, южный окружной военный суд, южный военный округ, новости, происшествия
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине

Житель Херсонской области приговорен к 10 годам за подготовку теракта против военных

16:27 04.02.2025 (обновлено: 16:31 04.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
По данным силовиков, 23-летний житель поселка Горностаевка планировал взорвать дислоцированных в регионе военнослужащих Вооруженных сил России при помощи боевой гранаты РГН и двух тротиловых шашек.
Подготовку пресекли сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в терроризме, попытке преступления и незаконном обращении со взрывчатыми материалами.
Злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом 30 тысяч рублей. Первые два года злоумышленнику предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского села
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьТерактАнтитеррорБезопасностьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииЮжный окружной военный судЮжный военный округНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Раненного при атаке на школьный автобус водителя перевезли в Крым
17:45В Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных
17:31Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для Крыма
17:17Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
17:00В Крыму более 70 тысяч человек болеют раком
16:45Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря
16:27Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
16:07В Крым идут снегопады и метели: когда будет холоднее всего
15:47Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания
15:23Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт
14:52Восемь дней, которые изменили мир: что осталось за кулисами Ялты-1945
14:25В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористом
14:02В зоне СВО решается судьба более справедливого миропорядка - Аксенов
13:57Потери ВСУ в Курской области растут
13:49ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли больше 1200 боевиков
13:39В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
13:30Следком возбудил дело по факту удара беспилотником по школьному автобусу
13:23Новости СВО: армия России бьет по украинским военным аэродромам
13:10В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции
12:48"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
Лента новостейМолния