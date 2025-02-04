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Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T16:27
2025-02-04T16:27
2025-02-04T16:31
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области с украинским гражданством осужден на 10 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает УФСБ России по региону.По данным силовиков, 23-летний житель поселка Горностаевка планировал взорвать дислоцированных в регионе военнослужащих Вооруженных сил России при помощи боевой гранаты РГН и двух тротиловых шашек.Подготовку пресекли сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в терроризме, попытке преступления и незаконном обращении со взрывчатыми материалами. Злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом 30 тысяч рублей. Первые два года злоумышленнику предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро боевиков ВСУ жестоко убили 22 мирных жителя курского селаЖитель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчаткиРоссиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, теракт, антитеррор, безопасность, новые регионы россии, вооруженные силы россии, южный окружной военный суд, южный военный округ, новости, происшествия
Украинец осужден за попытку взорвать российских военных на Херсонщине
Житель Херсонской области приговорен к 10 годам за подготовку теракта против военных
16:27 04.02.2025 (обновлено: 16:31 04.02.2025)