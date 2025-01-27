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Буданов* сделал громкое заявление по Украине - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Буданов* сделал громкое заявление по Украине
Буданов* сделал громкое заявление по Украине - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Буданов* сделал громкое заявление по Украине
Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры по... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T11:24
2025-01-27T12:07
кирилл буданов*
главное управление разведки украины (гур)
украина
переговоры
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры по урегулированию конфликта не начнутся до лета. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным журналистов, в Верховной раде прошла закрытая встреча, на которой главы парламента и депутатских фракций заслушали доклады командования сил обороны о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.По словам депутата-участника встречи, после этого ответа "все переглянулись и замолчали".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Зеленский, комментируя слова российского лидера, заявил, что, вводя своим указом в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, он якобы "запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной". По его словам, именно он является "лидером любых переговоров", а всем остальным их проводить запрещено.Однако формулировка документа запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеГотов ли Зеленский отказаться от КрымаТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
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РИА Новости Крым
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кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), украина, переговоры, политика, новости
Буданов* сделал громкое заявление по Украине

Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров о мире

11:24 27.01.2025 (обновлено: 12:07 27.01.2025)
 
© Пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры по урегулированию конфликта не начнутся до лета. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, в Верховной раде прошла закрытая встреча, на которой главы парламента и депутатских фракций заслушали доклады командования сил обороны о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.
Один из участников встречи рассказал, что глава ГУР в ответ на прямой вопрос, сколько времени осталось у Украины, "со своей холодной улыбкой" заявил: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".
По словам депутата-участника встречи, после этого ответа "все переглянулись и замолчали".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.
Зеленский, комментируя слова российского лидера, заявил, что, вводя своим указом в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, он якобы "запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной". По его словам, именно он является "лидером любых переговоров", а всем остальным их проводить запрещено.
Однако формулировка документа запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Кирилл Буданов*Главное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаПереговорыПолитикаНовости
 
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