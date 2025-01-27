https://crimea.ria.ru/20250127/budanov-sdelal-gromkoe-zayavlenie-po-ukraine-1143685133.html

Буданов* сделал громкое заявление по Украине

Буданов* сделал громкое заявление по Украине - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Буданов* сделал громкое заявление по Украине

Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры по... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T11:24

2025-01-27T11:24

2025-01-27T12:07

кирилл буданов*

главное управление разведки украины (гур)

украина

переговоры

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры по урегулированию конфликта не начнутся до лета. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным журналистов, в Верховной раде прошла закрытая встреча, на которой главы парламента и депутатских фракций заслушали доклады командования сил обороны о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.По словам депутата-участника встречи, после этого ответа "все переглянулись и замолчали".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Зеленский, комментируя слова российского лидера, заявил, что, вводя своим указом в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, он якобы "запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной". По его словам, именно он является "лидером любых переговоров", а всем остальным их проводить запрещено.Однако формулировка документа запрещает переговоры с президентом России Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеГотов ли Зеленский отказаться от КрымаТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), украина, переговоры, политика, новости