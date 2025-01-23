https://crimea.ria.ru/20250123/gotov-li-zelenskiy-otkazatsya-ot-kryma-1143588421.html

Готов ли Зеленский отказаться от Крыма

Готов ли Зеленский отказаться от Крыма - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Готов ли Зеленский отказаться от Крыма

Заявляя о том, что переговоры по Украине должны начаться как минимум с возвращения России на границы 2022 года, Владимир Зеленский завуалированно оставляет себе РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T12:56

2025-01-23T12:56

2025-01-23T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявляя о том, что переговоры по Украине должны начаться как минимум с возвращения России на границы 2022 года, Владимир Зеленский завуалированно оставляет себе возможность в будущем признать Крым и Севастополь регионами России. Однако расценивать это в данный момент как уступку нельзя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Совета и куратор Лаборатории аналитики Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.По его словам, Зеленский понимает, что время для переговоров по Украине пришло, и оно работает не на Киев: "Россия и США будут договариваться, минуя и Украину, и европейских союзников"."Поэтому он хочет впрыгнуть в уходящий поезд со своими условиями", – сказал эксперт.Тем самым Зеленский затевает очередную игру при теперь уже новых обстоятельствах: "когда у власти в США Дональд Трамп – человек непредсказуемый, самостоятельный, но неопытный в дипломатических маневрах", добавил Козюлин.По мнению эксперта, своим заявлением о том, что для "справедливых" переговоров по Украине Россия должна вернуться на границы 2022 года, Зеленский обозначает стартовую точку для их продолжения.Он делает вывод, что слова Зеленского едва ли стоит расценивать как снижение планки требований и уступку России со стороны Киева."Хотя возможность такую он оставляет, но завуалированно", – заключил эксперт.Ранее военный историк Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления Зеленского о возвращении России к границам 2022 года как основе для справедливых переговоров не что иное, как попытка наладить контакт с Трампом, чтобы "спасти свою шкуру".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

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мнения, вадим козюлин, владимир зеленский, крым, украина, политика, переговоры, россия