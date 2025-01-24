Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован
В Турции арестовали владельца сгоревшего отеля – СМИ
© AP Photo Mert Gokhan KocПожарные работают на месте пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в провинции Болу на северо-западе Турции
© AP Photo Mert Gokhan Koc
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Владелец сгоревшей гостиницы на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу арестован. Об этом сообщает местный телеканал CNN Türk.
"В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы Халита Эргюля", - сообщил телеканал.
Пожар на курорте возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур. Накануне стало известно, что в огне погибли 79 человек.
Как сообщил эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан, в отеле были перекрыты проходы к пожарным лестницам, отсутствовала обязательная система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв. При этом сообщалось, что здание регулярно проверяли и пожарные службы не предъявляли претензий по поводу нарушения правил противопожарной безопасности.
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