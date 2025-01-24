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Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован

Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован

Владелец сгоревшей гостиницы на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу арестован. Об этом сообщает местный телеканал CNN Türk. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T21:52

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турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Владелец сгоревшей гостиницы на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу арестован. Об этом сообщает местный телеканал CNN Türk.Пожар на курорте возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур. Накануне стало известно, что в огне погибли 79 человек. Как сообщил эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан, в отеле были перекрыты проходы к пожарным лестницам, отсутствовала обязательная система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв. При этом сообщалось, что здание регулярно проверяли и пожарные службы не предъявляли претензий по поводу нарушения правил противопожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, происшествия, пожар, сми, новости, суд