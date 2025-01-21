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При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек

При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025

При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек

На горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел пожар, погибли и пострадали люди. Об этом сообщает телеканал CNN Türk. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T08:40

2025-01-21T08:40

2025-01-21T08:42

турция

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пожар

горы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел пожар, погибли и пострадали люди. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.По информации СМИ, пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. Персонал начал эвакуацию людей.На место выехали экстренные службы. Борьба с пожаром продолжается. Прилагаются усилия, чтобы огонь не перекинулся на лесные массивы.РИА Новости сообщает, что в посольстве РФ в Турции не получали сведений о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.18 января стало известно, что несколько десятков человек на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике.В прошлом году кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, пострадали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-ЛанкеВ массовом ДТП в Турции пострадали российские туристыМассовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, происшествия, пожар, горы