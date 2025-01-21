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При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек
При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025
При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек
На горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел пожар, погибли и пострадали люди. Об этом сообщает телеканал CNN Türk. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T08:40
2025-01-21T08:42
турция
новости
происшествия
пожар
горы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел пожар, погибли и пострадали люди. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.По информации СМИ, пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. Персонал начал эвакуацию людей.На место выехали экстренные службы. Борьба с пожаром продолжается. Прилагаются усилия, чтобы огонь не перекинулся на лесные массивы.РИА Новости сообщает, что в посольстве РФ в Турции не получали сведений о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.18 января стало известно, что несколько десятков человек на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике.В прошлом году кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, пострадали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-ЛанкеВ массовом ДТП в Турции пострадали российские туристыМассовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
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РИА Новости Крым
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турция, новости, происшествия, пожар, горы
При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек

Шесть человек погибли и 31 ранен при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

08:40 21.01.2025 (обновлено: 08:42 21.01.2025)
 
© CNN TürkВ Турции при пожаре на горнолыжном курорте погибли шесть человек
В Турции при пожаре на горнолыжном курорте погибли шесть человек
© CNN Türk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел пожар, погибли и пострадали люди. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

"В результате инцидента погибли 6 человек, а 31 человек получил ранения. Двое из погибших погибли в результате прыжка с верхних этажей во время пожара, а один человек погиб от воздействия дыма", – говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Болу Абдулазиз Айдын.

По информации СМИ, пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. Персонал начал эвакуацию людей.
На место выехали экстренные службы. Борьба с пожаром продолжается. Прилагаются усилия, чтобы огонь не перекинулся на лесные массивы.
РИА Новости сообщает, что в посольстве РФ в Турции не получали сведений о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.
18 января стало известно, что несколько десятков человек на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике.
В прошлом году кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, пострадали люди.
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