При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек
Шесть человек погибли и 31 ранен при пожаре на горнолыжном курорте в Турции
08:40 21.01.2025 (обновлено: 08:42 21.01.2025)
© CNN TürkВ Турции при пожаре на горнолыжном курорте погибли шесть человек
© CNN Türk
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел пожар, погибли и пострадали люди. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
"В результате инцидента погибли 6 человек, а 31 человек получил ранения. Двое из погибших погибли в результате прыжка с верхних этажей во время пожара, а один человек погиб от воздействия дыма", – говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Болу Абдулазиз Айдын.
По информации СМИ, пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. Персонал начал эвакуацию людей.
На место выехали экстренные службы. Борьба с пожаром продолжается. Прилагаются усилия, чтобы огонь не перекинулся на лесные массивы.
РИА Новости сообщает, что в посольстве РФ в Турции не получали сведений о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.
18 января стало известно, что несколько десятков человек на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике.
В прошлом году кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, пострадали люди.
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