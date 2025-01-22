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Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79 - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79
Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79 - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79
Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T19:34
2025-01-22T19:34
турция
пожар
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крыи. Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции.Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых.В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля, сообщили ранее власти.Сообщается, что здание регулярно проверяли и пожарные службы не предъявляли претензий по поводу нарушения правил противопожарной безопасности.Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Ялте – что известноПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
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РИА Новости Крым
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турция, пожар, происшествия, в мире, новости, общество
Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79

Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79

19:34 22.01.2025
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крыи. Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции.
Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых.
"После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек", - цитирует госагентство Anadolu заявление прокуратуры.
В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля, сообщили ранее власти.
Сообщается, что здание регулярно проверяли и пожарные службы не предъявляли претензий по поводу нарушения правил противопожарной безопасности.
Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур.
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