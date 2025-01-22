https://crimea.ria.ru/20250122/chislo-zhertv-pozhara-v-otele-na-turetskom-gornolyzhnom-kurorte-vozroslo-do-79-1143581112.html

Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79

Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79 - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T19:34

2025-01-22T19:34

2025-01-22T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крыи. Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции.Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых.В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля, сообщили ранее власти.Сообщается, что здание регулярно проверяли и пожарные службы не предъявляли претензий по поводу нарушения правил противопожарной безопасности.Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Ялте – что известноПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, пожар, происшествия, в мире, новости, общество