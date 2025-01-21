https://crimea.ria.ru/20250121/v-turtsii-22-yanvarya-obyavlen-natsionalnyy-traur-1143542941.html

В Турции 22 января объявлен национальный траур

В Турции 22 января объявлен национальный траур - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Турции 22 января объявлен национальный траур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил днем национального траура из-за пожара на горнолыжном курорте, который унес жизни 66 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T19:16

2025-01-21T19:16

2025-01-21T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил днем национального траура из-за пожара на горнолыжном курорте, который унес жизни 66 человек. Об этом пишет РИА Новости.Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.Позже количество жертв увеличилось до 10. Как стало известно, для спасения люди вязали лестницы из простыней и прыгали из окон. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил, что число жертв во время пожара в Турции на горнолыжном курорте Карталкая выросло более чем в шесть раз – до 66 человек, еще 51 человек пострадал.По данным министра юстиции Турции Йылмаз Тунча, после инцидента были задержаны четыре человека, среди них и владелец гостиницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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