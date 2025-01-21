В Турции 22 января объявлен национальный траур
Эрдоган объявил в Турции 22 января днем национального траура после пожара на курорте
© AP Photo Mert Gokhan KocПожарные работают на месте пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в провинции Болу на северо-западе Турции
© AP Photo Mert Gokhan Koc
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил днем национального траура из-за пожара на горнолыжном курорте, который унес жизни 66 человек. Об этом пишет РИА Новости.
"Двадцать второго января объявляется национальный траур. До заката солнца будет приспущен флаг страны", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации.
Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.
Позже количество жертв увеличилось до 10. Как стало известно, для спасения люди вязали лестницы из простыней и прыгали из окон. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил, что число жертв во время пожара в Турции на горнолыжном курорте Карталкая выросло более чем в шесть раз – до 66 человек, еще 51 человек пострадал.
По данным министра юстиции Турции Йылмаз Тунча, после инцидента были задержаны четыре человека, среди них и владелец гостиницы.
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