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В Турции 22 января объявлен национальный траур - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Турции 22 января объявлен национальный траур
В Турции 22 января объявлен национальный траур - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Турции 22 января объявлен национальный траур
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил днем национального траура из-за пожара на горнолыжном курорте, который унес жизни 66 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T19:16
2025-01-21T19:16
турция
в мире
пожар
происшествия
реджеп тайип эрдоган
траур
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил днем национального траура из-за пожара на горнолыжном курорте, который унес жизни 66 человек. Об этом пишет РИА Новости.Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.Позже количество жертв увеличилось до 10. Как стало известно, для спасения люди вязали лестницы из простыней и прыгали из окон. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил, что число жертв во время пожара в Турции на горнолыжном курорте Карталкая выросло более чем в шесть раз – до 66 человек, еще 51 человек пострадал.По данным министра юстиции Турции Йылмаз Тунча, после инцидента были задержаны четыре человека, среди них и владелец гостиницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция, в мире, пожар, происшествия, реджеп тайип эрдоган, траур, новости
В Турции 22 января объявлен национальный траур

Эрдоган объявил в Турции 22 января днем национального траура после пожара на курорте

19:16 21.01.2025
 
© AP Photo Mert Gokhan KocПожарные работают на месте пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в провинции Болу на северо-западе Турции
Пожарные работают на месте пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в провинции Болу на северо-западе Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo Mert Gokhan Koc
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил днем национального траура из-за пожара на горнолыжном курорте, который унес жизни 66 человек. Об этом пишет РИА Новости.

"Двадцать второго января объявляется национальный траур. До заката солнца будет приспущен флаг страны", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации.

Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.
Позже количество жертв увеличилось до 10. Как стало известно, для спасения люди вязали лестницы из простыней и прыгали из окон. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил, что число жертв во время пожара в Турции на горнолыжном курорте Карталкая выросло более чем в шесть раз – до 66 человек, еще 51 человек пострадал.
По данным министра юстиции Турции Йылмаз Тунча, после инцидента были задержаны четыре человека, среди них и владелец гостиницы.
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В результате пожара в отеле в Турции погибли 66 человек - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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ТурцияВ миреПожарПроисшествияРеджеп Тайип ЭрдоганТраурНовости
 
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