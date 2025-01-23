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В Лос-Анджелесе из-за нового пожара эвакуировали 50 тысяч человек

В Лос-Анджелесе из-за нового пожара эвакуировали 50 тысяч человек - РИА Новости Крым, 23.01.2025

В Лос-Анджелесе из-за нового пожара эвакуировали 50 тысяч человек

Из-за нового лесного пожара "Хьюз" в округах Лос-Анджелес и Вентура эвакуировали более 50 тысяч человек, огонь уже сжег свыше 38 тысяч километров и ветром его... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T09:17

2025-01-23T09:17

2025-01-23T09:17

сша

пожар

лос-анджелес

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Из-за нового лесного пожара "Хьюз" в округах Лос-Анджелес и Вентура эвакуировали более 50 тысяч человек, огонь уже сжег свыше 38 тысяч километров и ветром его гонит дальше. Об этом сообщает телеканал CBS News.Накануне в департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния сообщили, что в округе Лос-Анджелес, в районе трассы Лейк-Хьюз у озера Кастаик, вспыхнул новый пожар, охватив 20 квадратных километров.Позже в ведомстве заявили, что площадь пожара выросла до 37 квадратных километров.Изначально шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявлял, что об обязательной эвакуации уведомили 31 тысячу жителей округа, а еще 23 тысячи человек предупреждены о возможности уехать. Теперь стало известно, что и для этих людей выезд стал неизбежным.Огонь продолжает свое движение в районе Лос-Анджелеса из-за сильного ветра Санта-Ана, порывы которого достигают 65 миль (105 км/ч). По информации Национальной метеорологической службы, он сохранится до вечера четверга, 23 января.На сайте департамента полиции Лос-Анджелеса сообщается, что продолжаются пожары в районе Палисейдс, огонь сжег уже более 93 квадратных километра территории, лишив крова десятки тысяч жителей."Распоряжения об эвакуации остаются в силе, поскольку тысячи пожарных продолжают работать над локализацией и тушением пожара", – говорится на сайте ведомства.Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Они уже признаны самыми масштабными в истории штата. Общая площадь возгораний, по данным властей, превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 28 человек стали жертвами огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнениеКак выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фотоРежим масштабного бедствия объявлен в Калифорнии

сша

лос-анджелес

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пожар, лос-анджелес, происшествия, в мире, стихия, новости