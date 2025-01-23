Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством
Путин: в РФ заработает офис по сопровождению переезжающих в РФ иностранцев
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В России появится проектный офис по сопровождению иностранных граждан при переезде в страну на постоянное место жильства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства социальных инициатив.
"Что почти год назад был поднят вопрос о том, чтобы иностранные граждане, разделяющие наши ценности, могли переехать в РФ, получить гражданство нашей стран. По моему поручению под руководством МВД на базе АСИ создается специальный проектный офис - его задача обеспечить полное сопровождение иностранного гражданина при переезде в нашу страну. Помочь с обустройством, поиском работы, обучением детей", - сказал президент.
Он отметил, что речь идет о людях, которые могли бы предлагать и реализовывать полезные инициативы на территории России
"При этом для нас значимы не только отдельные истории успеха. Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели развития, основанной на незыблемых ценностях. Это традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет принимать решения, прежде всего, в интересах своих граждан, заявлял Владимир Путин ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13 января, 11:23В обход санкций - идут ли в Крым в иностранные инвесторы