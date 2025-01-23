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Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством
Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством
В России появится проектный офис по сопровождению иностранных граждан при переезде в страну на постоянное место жильства. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:32
2025-01-23T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В России появится проектный офис по сопровождению иностранных граждан при переезде в страну на постоянное место жильства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства социальных инициатив.Он отметил, что речь идет о людях, которые могли бы предлагать и реализовывать полезные инициативы на территории России"При этом для нас значимы не только отдельные истории успеха. Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели развития, основанной на незыблемых ценностях. Это традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет принимать решения, прежде всего, в интересах своих граждан, заявлял Владимир Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через ГазпромбанкВ крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев
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новости, владимир путин (политик), россия, общество, закон и право, гражданство, российское гражданство
Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством

Путин: в РФ заработает офис по сопровождению переезжающих в РФ иностранцев

15:32 23.01.2025
 
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Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В России появится проектный офис по сопровождению иностранных граждан при переезде в страну на постоянное место жильства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства социальных инициатив.
"Что почти год назад был поднят вопрос о том, чтобы иностранные граждане, разделяющие наши ценности, могли переехать в РФ, получить гражданство нашей стран. По моему поручению под руководством МВД на базе АСИ создается специальный проектный офис - его задача обеспечить полное сопровождение иностранного гражданина при переезде в нашу страну. Помочь с обустройством, поиском работы, обучением детей", - сказал президент.
Он отметил, что речь идет о людях, которые могли бы предлагать и реализовывать полезные инициативы на территории России
"При этом для нас значимы не только отдельные истории успеха. Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели развития, основанной на незыблемых ценностях. Это традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет принимать решения, прежде всего, в интересах своих граждан, заявлял Владимир Путин ранее.
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