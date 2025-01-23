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Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством

Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Переезжающим в Россию иностранцам помогут с работой и обустройством

В России появится проектный офис по сопровождению иностранных граждан при переезде в страну на постоянное место жильства. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:32

2025-01-23T15:32

2025-01-23T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В России появится проектный офис по сопровождению иностранных граждан при переезде в страну на постоянное место жильства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства социальных инициатив.Он отметил, что речь идет о людях, которые могли бы предлагать и реализовывать полезные инициативы на территории России"При этом для нас значимы не только отдельные истории успеха. Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели развития, основанной на незыблемых ценностях. Это традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет принимать решения, прежде всего, в интересах своих граждан, заявлял Владимир Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через ГазпромбанкВ крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев

https://crimea.ria.ru/20250113/v-obkhod-sanktsiy---idut-li-v-krym-v-inostrannye-investory-1143283043.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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