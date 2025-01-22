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В Симферополе на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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В Симферополе на сутки отключат воду
В Симферополе на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Симферополе на сутки отключат воду
Часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Об этом предупредили в компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T09:46
2025-01-22T09:47
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отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Об этом предупредили в компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воды не будет с 8:00 23 января. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 часам утра на следующий день.На время отключения абонентов обещают обеспечить привозной водой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с качеством питьевой воды в Крыму и СевастополеЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьНачалось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
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В Симферополе на сутки отключат воду

Часть Симферополя на сутки останется без воды

09:46 22.01.2025 (обновлено: 09:47 22.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское
Подвоз воды в Зеленогорское - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Об этом предупредили в компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, воды не будет с 8:00 23 января. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 часам утра на следующий день.

Отключение коснется микрорайона Мате Залки, улиц Центральной, Осипенко, Камчатской Александровской, Кременчугской, Фомина, Раснецова, Алексеева, Оленчука в микрорайоне Битак. Также воды не будет по ряду улиц в микрорайонах Солнечная долина и Старый город. Кроме того, частичные отключения запланированы по улицам Гурзуфская, Киевская, Суходольная, 51-й Армии, Воровского.

На время отключения абонентов обещают обеспечить привозной водой.
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