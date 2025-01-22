https://crimea.ria.ru/20250122/udastsya-li-trampu-reshit-konflikt-na-ukraine-za-100-dney-1143571702.html

Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп попытается представить как свою победу любой результат по урегулированию конфликта на Украине, которого новой администрации США... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T15:13

2025-01-22T15:13

2025-01-22T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Дональд Трамп попытается представить как свою победу любой результат по урегулированию конфликта на Украине, которого новой администрации США удастся добиться за 100 дней. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт в ближайшие 100 дней. При этом, как утверждают авторы статьи, почти никто не верит, что он сможет это сделать.По словам Асафова, 100 дней для американской политики действительно имеют определенное символическое значение, поскольку этот срок работы того или иного президента в США принято оценивать как эффективный или неэффективный. В то же время эксперт напомнил, что никаких конкретных решений или предложений по урегулированию украинского кризиса Трамп пока не предоставил. В этом плане на сегодняшний день имеют место лишь "словесные интервенции" и заявления.По мнению политолога, позиция "арбитра" и "миротворца", которую Трамп старательно для себя выстраивает, будет ему выгодна и интересна, и многое будет зависеть от того, что он сам будет считать приемлемым результатом.В то же время урегулировать конфликт одними усилиями Вашингтона невозможно, и нужны серьезные дипломатические усилия, указал эксперт. Это публично признал и новый госсекретарь США Марк Рубио."Что будет в реальности? Давайте посмотрим, потому что у России есть свои цели и задачи. Москва к переговорам с Вашингтоном готова без предварительных условий, но пока никаких предложений на этом трэке нет. Поэтому любые наши с вами ожидания по поводу действий Трампа преждевременны и, скорее всего, избыточны", - подытожил Асафов.Быстрое урегулирование украинского вопроса – это один из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".Одним из первых решений Трампа после вступления в должность была заморозка на 90 дней любой военной помощи другим странам, включая Украину. Президент США заявил, что вопрос дальнейших поставок Киеву "изучается", и решение будет принято по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире. Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, переговоры, украина, россия, сша, политика, мнения, александр асафов