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"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа - РИА Новости Крым, 21.01.2025
"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
В инаугурационной речи Дональда Трампа было много ярких и решительных заявлений, но не было стратегии, к тому же обнаруживались противоречия. Это делает первое... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T11:59
2025-01-21T11:59
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь шатров
дональд трамп
сша
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В инаугурационной речи Дональда Трампа было много ярких и решительных заявлений, но не было стратегии, к тому же обнаруживались противоречия. Это делает первое выступление 47-го президента США заключительным политическим шоу его масштабной предвыборной кампании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его мнению, выступление на церемонии инаугурации было в целом "в духе предвыборных кампаний Трампа, которого мы знаем".Эта решительность помогла озвученным обещаниям Трампа звучать ярко и убедительно, что способствует поднятию духа американцев, но не реализации всего сказанного, заметил политолог."В американской политике президент – это только верхушка айсберга, который уходит весьма глубоко, и административный аппарат будет против него работать не менее сильно, чем работал в годы его первого президентства", – заметил Шатров.Сомнительно, по мнению политолога, прозвучали, в частности, слова Трампа об остановке всех войн."Если понимать, что Америка – первопричина всех войн, то она действительно имеет возможность все их остановить. Но во многих случаях "куклы" сорвались с крючка и способа управления ими не осталось. Им понравилось пугать окружающих, и они ведут уже самостоятельную игру", – сказал Шатров.Отметил эксперт и противоречивость заявлений Трампа. Например, в определении своей миссии миротворца и одновременно создателя самой сильной армии мира.Сюда же, по мнению Шатрова, можно отнести несколько парадоксальные заявления о войне и мире, в которых явно или скрыто фигурирует Китай. А именно: о возвращении под контроль США Панамского канала, которым, по словам Трампа, уже управляет Пекин, и обещание не провоцировать и не втягиваться в новые войны, среди которых мир давно видит приближающийся конфликт КНР с Тайванем при поддержке Америки."Получается, что Трамп сам себе немножко противоречит", – заметил Шатров."Сомневаюсь, что Пентагон не хочет этого конфликта. Поэтому от ситуации на линии фронта очень многое будет зависеть", – заметил Шатров.Эксперт делает вывод, что инаугурационная речь Трампа обозначила собой окончание его затянувшейся предвыборной кампании. "Это до сих пор еще выборы", – заметил Шатров.При этом в изобилии эффектных фраз не содержалось никакой стратегии, а значит оценивать планы Трампа слишком рано, подчеркнул политолог.Начиная свою инаугурационную речь после принятия присяги 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что "золотой век Америки начинается прямо сейчас", отметив, что Бог сохранил ему жизнь во время покушения в Пенсильвании, чтобы он "сделал Америку снова великой". Главной своей миссией на посту главы Соединенных Штатов он назвал "роль миротворца и объединителя", отметив, что прекратит ненужные начатые войны и не даст втянуть США в новые, при этом американская армия станет самой сильной в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог
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мнения, игорь шатров, дональд трамп, сша, политика, в мире, новости
"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа

Инаугурационная речь Трампа стала частью предвыборной кампании – мнение

11:59 21.01.2025
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп
Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В инаугурационной речи Дональда Трампа было много ярких и решительных заявлений, но не было стратегии, к тому же обнаруживались противоречия. Это делает первое выступление 47-го президента США заключительным политическим шоу его масштабной предвыборной кампании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его мнению, выступление на церемонии инаугурации было в целом "в духе предвыборных кампаний Трампа, которого мы знаем".
"Кто-то пытается разглядеть отличия Трампа 2025 года от Трампа до Байдена – пока я серьезных не увидел. Единственное, мне показалось, что ему нечего терять и он будет идти до конца. Тогда как Трамп первого срока был человеком, который ограничивал себя, желая сохранить и продолжить президентскую карьеру, пойти на второй срок. Что и сыграло против него. Сейчас мы видим более решительного Трампа", – сказал Шатров.
Эта решительность помогла озвученным обещаниям Трампа звучать ярко и убедительно, что способствует поднятию духа американцев, но не реализации всего сказанного, заметил политолог.
"В американской политике президент – это только верхушка айсберга, который уходит весьма глубоко, и административный аппарат будет против него работать не менее сильно, чем работал в годы его первого президентства", – заметил Шатров.
Сомнительно, по мнению политолога, прозвучали, в частности, слова Трампа об остановке всех войн.
"Если понимать, что Америка – первопричина всех войн, то она действительно имеет возможность все их остановить. Но во многих случаях "куклы" сорвались с крючка и способа управления ими не осталось. Им понравилось пугать окружающих, и они ведут уже самостоятельную игру", – сказал Шатров.
Отметил эксперт и противоречивость заявлений Трампа. Например, в определении своей миссии миротворца и одновременно создателя самой сильной армии мира.
Сюда же, по мнению Шатрова, можно отнести несколько парадоксальные заявления о войне и мире, в которых явно или скрыто фигурирует Китай. А именно: о возвращении под контроль США Панамского канала, которым, по словам Трампа, уже управляет Пекин, и обещание не провоцировать и не втягиваться в новые войны, среди которых мир давно видит приближающийся конфликт КНР с Тайванем при поддержке Америки.
"Получается, что Трамп сам себе немножко противоречит", – заметил Шатров.
И хотя украинский конфликт Трамп сознательно не упомянул, дав понять, что для США это сегодня не главное, Пентагон с ним в этом вопросе вряд ли согласен, считает политолог.
"Сомневаюсь, что Пентагон не хочет этого конфликта. Поэтому от ситуации на линии фронта очень многое будет зависеть", – заметил Шатров.
Эксперт делает вывод, что инаугурационная речь Трампа обозначила собой окончание его затянувшейся предвыборной кампании. "Это до сих пор еще выборы", – заметил Шатров.
При этом в изобилии эффектных фраз не содержалось никакой стратегии, а значит оценивать планы Трампа слишком рано, подчеркнул политолог.
"У них нет, что ли, традиции с какими-то стратегическими заявлениями, как наш президент, например, выступать. Их традиция: политика – это шоу. А такого рода заявления в рамках различного рода шоу – это не стратегия. Поэтому делать выводы я бы не стал и из этой речи, несмотря на то, что это речь уже действующего президента США", – заключил политолог.
Начиная свою инаугурационную речь после принятия присяги 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что "золотой век Америки начинается прямо сейчас", отметив, что Бог сохранил ему жизнь во время покушения в Пенсильвании, чтобы он "сделал Америку снова великой". Главной своей миссией на посту главы Соединенных Штатов он назвал "роль миротворца и объединителя", отметив, что прекратит ненужные начатые войны и не даст втянуть США в новые, при этом американская армия станет самой сильной в мире.
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