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Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на Украине
Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на Украине
Президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T10:33
2025-01-22T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).Назначение Кита Келлога на должность специального посленника на Украине издание оценивает как первый шаг к мирным переговорам, которые Трамп намерен контриолировать самостоятельно."Но вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании, когда он говорил, что закончит конфликт еще до вступления в должность", – резюмирует WSJ.Быстрое урегулирование украинского вопроса – это один из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".Одним из первых решений Трампа после вступления в должность была заморозка на 90 дней любой военной помощи другим странам, включая Украину. Президент США заявил, что вопрос дальнейших поставок Киеву "изучается", и решение будет принято по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.На этом фоне в Пентагоне были уволены или переведены на другие должности все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, сославшись на информацию издания The Washington Post. По его мнению, отношения Вашингтона и Киева при новой администрации США ждет полная перезагрузка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСИнаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог
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дональд трамп, новости, политика, сша, россия, в мире, украина
Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на Украине

Трамп поручил завершить конфликт на Украине за сто дней

10:33 22.01.2025 (обновлено: 10:35 22.01.2025)
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
"Почти никто не верит, что он сможет это сделать, особенно русские", – утверждается в статье.
Назначение Кита Келлога на должность специального посленника на Украине издание оценивает как первый шаг к мирным переговорам, которые Трамп намерен контриолировать самостоятельно.
"Но вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании, когда он говорил, что закончит конфликт еще до вступления в должность", – резюмирует WSJ.
Быстрое урегулирование украинского вопроса – это один из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".
Одним из первых решений Трампа после вступления в должность была заморозка на 90 дней любой военной помощи другим странам, включая Украину. Президент США заявил, что вопрос дальнейших поставок Киеву "изучается", и решение будет принято по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
На этом фоне в Пентагоне были уволены или переведены на другие должности все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, сославшись на информацию издания The Washington Post. По его мнению, отношения Вашингтона и Киева при новой администрации США ждет полная перезагрузка.
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