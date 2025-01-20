https://crimea.ria.ru/20250120/putin-perechislil-usloviya-dlya-nachala-peregovorov-po-ukraine-1143504450.html

Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине

Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине

Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире,... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T17:41

2025-01-20T17:41

2025-01-20T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире, заявил в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин.Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.Ранее глава государства поздравил Дональда Трампа с предстоящей вечером 20 января инаугурацией. Он отметил, что избирательная кампания нового президента США была непростой, она сопровождалась покушением на жизнь самого кандидата и членов его семьи. Владимир Путин приветствовал желание остановить войну на Украине, которое неоднократно публично озвучивал Дональд Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейКриптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре разаЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

сша

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сша, дональд трамп, политика, россия, в мире, новости, украина