Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
Путин назвал условия для начала мирных переговоров по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире, заявил в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин.
"Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Что же касается самого урегулирования ситуации, то хочу подчеркнуть, что его целью должно быть не краткое перемирие, не передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир", - подчеркнул российский лидер.
Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.
"Мы исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту", - отметил президент.
Ранее глава государства поздравил Дональда Трампа с предстоящей вечером 20 января инаугурацией. Он отметил, что избирательная кампания нового президента США была непростой, она сопровождалась покушением на жизнь самого кандидата и членов его семьи. Владимир Путин приветствовал желание остановить войну на Украине, которое неоднократно публично озвучивал Дональд Трамп.
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