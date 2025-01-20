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Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире,... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T17:41
2025-01-20T17:41
владимир путин (политик)
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире, заявил в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин.Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.Ранее глава государства поздравил Дональда Трампа с предстоящей вечером 20 января инаугурацией. Он отметил, что избирательная кампания нового президента США была непростой, она сопровождалась покушением на жизнь самого кандидата и членов его семьи. Владимир Путин приветствовал желание остановить войну на Украине, которое неоднократно публично озвучивал Дональд Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейКриптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре разаЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сша, дональд трамп, политика, россия, в мире, новости, украина
Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине

Путин назвал условия для начала мирных переговоров по Украине

17:41 20.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире, заявил в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин.

"Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Что же касается самого урегулирования ситуации, то хочу подчеркнуть, что его целью должно быть не краткое перемирие, не передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир", - подчеркнул российский лидер.

Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.
"Мы исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту", - отметил президент.
Ранее глава государства поздравил Дональда Трампа с предстоящей вечером 20 января инаугурацией. Он отметил, что избирательная кампания нового президента США была непростой, она сопровождалась покушением на жизнь самого кандидата и членов его семьи. Владимир Путин приветствовал желание остановить войну на Украине, которое неоднократно публично озвучивал Дональд Трамп.
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Владимир Путин (политик)СШАДональд ТрампПолитикаРоссияВ миреНовостиУкраина
 
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