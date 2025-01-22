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Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине
Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T07:03
2025-01-22T07:36
дональд трамп
новости
сша
россия
украина
санкции против россии
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости.Он добавил, что в очень скором времени намерен переговорить с президентом России Владимиром Путиным и "понять, как все сложится"."Мы займемся этим очень скоро", – пообещал Трамп.И дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с главой КНР Си Цзиньпином.Также Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Звучит вероятно", – заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры.Накануне Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам.Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя решение американского лидера, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Григорий Ярыгин пояснил, что программы помощи другим государствам, одобренные Конгрессом, обратить вспять Трамп уже не может. Однако оказание любой новой помощи, в том числе по поставкам вооружений и обеспечению разведданными, оказывается под вопросом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, новости, сша, россия, украина, санкции против россии, поставки западного оружия украине
Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине

Трамп может вести новые санкции против России и изучает вопрос поставок оружия Украине

07:03 22.01.2025 (обновлено: 07:36 22.01.2025)
 
© AP Photo Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы изучаем данный вопрос", сказал журналистам Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в очень скором времени намерен переговорить с президентом России Владимиром Путиным и "понять, как все сложится".
"Мы займемся этим очень скоро", – пообещал Трамп.
И дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с главой КНР Си Цзиньпином.
Также Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
"Звучит вероятно", – заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры.
Накануне Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам.
Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.
Комментируя решение американского лидера, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Григорий Ярыгин пояснил, что программы помощи другим государствам, одобренные Конгрессом, обратить вспять Трамп уже не может. Однако оказание любой новой помощи, в том числе по поставкам вооружений и обеспечению разведданными, оказывается под вопросом.
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