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Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине

Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T07:03

2025-01-22T07:03

2025-01-22T07:36

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости.Он добавил, что в очень скором времени намерен переговорить с президентом России Владимиром Путиным и "понять, как все сложится"."Мы займемся этим очень скоро", – пообещал Трамп.И дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с главой КНР Си Цзиньпином.Также Трамп допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Звучит вероятно", – заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство России не пойдет на переговоры.Накануне Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам.Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя решение американского лидера, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Григорий Ярыгин пояснил, что программы помощи другим государствам, одобренные Конгрессом, обратить вспять Трамп уже не может. Однако оказание любой новой помощи, в том числе по поставкам вооружений и обеспечению разведданными, оказывается под вопросом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, сша, россия, украина, санкции против россии, поставки западного оружия украине