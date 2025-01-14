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Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки
Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки
В Крыму в 2025 году будет действовать два вида ипотеки с государственной поддержкой: семейная и для IT-специалистов. Также застройщики предлагают клиентам... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T06:19
2025-01-14T05:53
ипотека
радио "спутник в крыму"
дарья плотникова
жилье в крыму
семейная ипотека
it ипотека
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году будет действовать два вида ипотеки с государственной поддержкой: семейная и для IT-специалистов. Также застройщики предлагают клиентам собственные льготные программы для приобретения жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Воспользоваться таким правом могут семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет или с одним ребенком до 7 лет.Плотникова напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке, и с начала 2025 года во всех банках или офисах застройщиков можно подать заявку и одобрить участие в этой льготной программе.Еще один вид льготной ипотеки, действующей в Крыму в 2025 году, предполагает государственную поддержку при покупке жилья IT-специалистами, добавила Плотникова.Получить IT-ипотеку могут работники аккредитованной организации соответствующей отрасли, причем подтверждать статус сотрудника и возможность платить по договору придется регулярно, заметила Плотникова."Поэтому нельзя просто устроиться в компанию, получить ипотеку и уволиться, иначе ставка будет базовой", – добавила она.По словам Плотниковой, это пока все, чем можно воспользоваться в Крыму при покупке жилья с господдержкой, однако помимо ипотечных программ, застройщики предлагают свои льготные условия, при этом очень лояльны к клиентам.Эксперт отметила, что существенного роста дебиторской задолженности у крымчан сегодня не наблюдается."Люди, что ли, более дисциплинированные стали. Но за этим, конечно, следует и более высокая требовательность со стороны клиентов", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатациюКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуПутин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке
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ипотека, дарья плотникова, жилье в крыму, семейная ипотека, it ипотека, строительство
Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки

В Крыму на рынке новостроек в 2025 году действует семейная и IT ипотека – эксперт

06:19 14.01.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году будет действовать два вида ипотеки с государственной поддержкой: семейная и для IT-специалистов. Также застройщики предлагают клиентам собственные льготные программы для приобретения жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.
"Ключевое, что сохранилось, – это семейная ипотека со ставкой 6%. Это на сегодня потрясающее подспорье для клиентов, которые хотят улучшить свои жилищные условия и инвестировать в недвижимость", – сказала Плотникова.
Воспользоваться таким правом могут семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет или с одним ребенком до 7 лет.
Плотникова напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке, и с начала 2025 года во всех банках или офисах застройщиков можно подать заявку и одобрить участие в этой льготной программе.
Еще один вид льготной ипотеки, действующей в Крыму в 2025 году, предполагает государственную поддержку при покупке жилья IT-специалистами, добавила Плотникова.
"IT-ипотека у нас по ставке 5%. Здесь, конечно, возможность чуть поменьше. Но ею тоже пользуются достаточно активно, у нас ежемесячно есть такие сделки", – отметила она.
Получить IT-ипотеку могут работники аккредитованной организации соответствующей отрасли, причем подтверждать статус сотрудника и возможность платить по договору придется регулярно, заметила Плотникова.
"Поэтому нельзя просто устроиться в компанию, получить ипотеку и уволиться, иначе ставка будет базовой", – добавила она.
По словам Плотниковой, это пока все, чем можно воспользоваться в Крыму при покупке жилья с господдержкой, однако помимо ипотечных программ, застройщики предлагают свои льготные условия, при этом очень лояльны к клиентам.
"Предлагают всевозможные условия, в том числе рассрочку даже до ввода жилья в эксплуатацию. А если клиент выбирает квартиру на этапе котлована, то цена там существенно ниже, чем на момент ввода – примерно на 30-40%. Потому что за период строительства рост цены квадратного метра достаточно существенный. Некоторые застройщики предлагают микс условий", – рассказала Плотникова.
Эксперт отметила, что существенного роста дебиторской задолженности у крымчан сегодня не наблюдается.
"Люди, что ли, более дисциплинированные стали. Но за этим, конечно, следует и более высокая требовательность со стороны клиентов", – подытожила специалист.
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