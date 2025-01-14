https://crimea.ria.ru/20250114/lgotnaya-ipoteka-v-krymu-v-2025-godu-chto-predlagayut-i-kakie-stavki-1143292543.html

Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки

Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки

В Крыму в 2025 году будет действовать два вида ипотеки с государственной поддержкой: семейная и для IT-специалистов. Также застройщики предлагают клиентам... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T06:19

2025-01-14T06:19

2025-01-14T05:53

ипотека

радио "спутник в крыму"

дарья плотникова

жилье в крыму

семейная ипотека

it ипотека

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году будет действовать два вида ипотеки с государственной поддержкой: семейная и для IT-специалистов. Также застройщики предлагают клиентам собственные льготные программы для приобретения жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Воспользоваться таким правом могут семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет или с одним ребенком до 7 лет.Плотникова напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке, и с начала 2025 года во всех банках или офисах застройщиков можно подать заявку и одобрить участие в этой льготной программе.Еще один вид льготной ипотеки, действующей в Крыму в 2025 году, предполагает государственную поддержку при покупке жилья IT-специалистами, добавила Плотникова.Получить IT-ипотеку могут работники аккредитованной организации соответствующей отрасли, причем подтверждать статус сотрудника и возможность платить по договору придется регулярно, заметила Плотникова."Поэтому нельзя просто устроиться в компанию, получить ипотеку и уволиться, иначе ставка будет базовой", – добавила она.По словам Плотниковой, это пока все, чем можно воспользоваться в Крыму при покупке жилья с господдержкой, однако помимо ипотечных программ, застройщики предлагают свои льготные условия, при этом очень лояльны к клиентам.Эксперт отметила, что существенного роста дебиторской задолженности у крымчан сегодня не наблюдается."Люди, что ли, более дисциплинированные стали. Но за этим, конечно, следует и более высокая требовательность со стороны клиентов", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатациюКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуПутин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке

https://crimea.ria.ru/20241218/chto-budet-s-rynkom-nedvizhimosti-kryma-na-fone-vysokikh-stavok--aksenov-1142712236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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