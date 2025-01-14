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Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки
Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки
Измельченные на мелкие кусочки новогодние елки еще долго послужат в разных целях в сельском и городском хозяйстве – людям, животным, растениям и природе в... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T08:01
2025-01-14T08:01
2025-01-14T08:37
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елка
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экология
природа
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Измельченные на мелкие кусочки новогодние елки еще долго послужат в разных целях в сельском и городском хозяйстве – людям, животным, растениям и природе в целом. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эколог, инженер-физик, ученый секретарь Круглого стола российских ученых – экспертов в области утилизации отходов Александр Хабургаев.По словам Хабургаева, если к старому Новому году елочка в вашем доме уже засохла, значит, вы неправильно ее поставили.Если все же случалось так, что новогоднее дерево пришло в негодность и стало сильно осыпаться, не нужно его выносить на площадку для мусора, добавил он.Во-первых, потому, что уборка этих локаций автоматизированная, и когда приедет машина, которая попытается забрать елку из контейнера, могут быть проблемы, дерево застрянет, сказал Хабургаев. А во-вторых, еще большие проблемы возникнут при ее утилизации.Важно и то, что использованные в новогодние праздники елочки еще долгое время пригодятся в сельском и городском хозяйстве, подчеркнул Хабургаев.Так, измельченные хвойные деревья охотно употребляют в пищу животные, которых выращивают на фермах: овцы, козы, кролики и другие. Кроме того, из измельченной елочки получают так называемую мульчу, которая является прекрасной подстилкой в вольерах животных, сказал эколог.А потому елочку нужно стараться сдавать в специальные пункты приема, которые открываются в населенных пунктах после новогодних праздников или же использовать самостоятельно в своем хозяйстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицуТри жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковНародные приметы: когда елке в доме уже не место
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мнения, елковорот, елка, новый год, экология, природа, сельское хозяйство, городская среда
Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки
Измельченные елки используют для разных целей в сельском и городском хозяйстве – эксперт
08:01 14.01.2025 (обновлено: 08:37 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Измельченные на мелкие кусочки новогодние елки еще долго послужат в разных целях в сельском и городском хозяйстве – людям, животным, растениям и природе в целом. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эколог, инженер-физик, ученый секретарь Круглого стола российских ученых – экспертов в области утилизации отходов Александр Хабургаев.
По словам Хабургаева, если к старому Новому году елочка в вашем доме уже засохла, значит, вы неправильно ее поставили.
"Если уже сейчас елка засохла, это означает, что вы неправильно за ней ухаживали. Она вполне стоит до февраля без каких-либо проблем. Нужно просто понимать, как создать ей условия. Если там нет электричества (гирлянд – ред.), то елку полезно опрыскивать. Тем самым вы не только продлите жизнь ей, но и себе. Потому что елка, которую регулярно опрыскивают из пульверизатора, выделяет много полезного и укрепляет иммунитет. Что очень полезно как раз в январе и феврале", – сказал Хабургаев.
Если все же случалось так, что новогоднее дерево пришло в негодность и стало сильно осыпаться, не нужно его выносить на площадку для мусора, добавил он.
Во-первых, потому, что уборка этих локаций автоматизированная, и когда приедет машина, которая попытается забрать елку из контейнера, могут быть проблемы, дерево застрянет, сказал Хабургаев. А во-вторых, еще большие проблемы возникнут при ее утилизации.
"Весит она килограммов 5-10, тяжеленькая. Сожги елочку 10 кг – и 20 кг кислорода, которым дышим, забрали из природы. Мы что, враги себе? Поэтому не надо елки выбрасывать, портить воздух и жизнь коммунальщикам", – сказал эксперт.
Важно и то, что использованные в новогодние праздники елочки еще долгое время пригодятся в сельском и городском хозяйстве, подчеркнул Хабургаев.
Так, измельченные хвойные деревья охотно употребляют в пищу животные, которых выращивают на фермах: овцы, козы, кролики и другие. Кроме того, из измельченной елочки получают так называемую мульчу, которая является прекрасной подстилкой в вольерах животных, сказал эколог.
"Но самое главное – это измельчение в целях городского хозяйства. Если выложить тропинку из щепы, это так называемое мульчирование, то это очень полезная функция. Потому что щепа, во-первых, дает жить всему тому, что внизу. А во-вторых, постепенно разлагаясь и являясь пищей для червячков, жучков, бактерий, грибков, дает очень полезное питание для растений. Это розы и другие растения, которые нуждаются в теплозащите в морозы", – добавил Хабургаев.
А потому елочку нужно стараться сдавать в специальные пункты приема, которые открываются в населенных пунктах после новогодних праздников или же использовать самостоятельно в своем хозяйстве.
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