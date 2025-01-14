https://crimea.ria.ru/20250114/kak-novogodnie-elki-posluzhat-lyudyam-i-zhivotnym-posle-pererabotki-1143289999.html

Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки

Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки

Измельченные на мелкие кусочки новогодние елки еще долго послужат в разных целях в сельском и городском хозяйстве – людям, животным, растениям и природе в... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T08:01

2025-01-14T08:01

2025-01-14T08:37

мнения

елковорот

елка

новый год

экология

природа

сельское хозяйство

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Измельченные на мелкие кусочки новогодние елки еще долго послужат в разных целях в сельском и городском хозяйстве – людям, животным, растениям и природе в целом. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эколог, инженер-физик, ученый секретарь Круглого стола российских ученых – экспертов в области утилизации отходов Александр Хабургаев.По словам Хабургаева, если к старому Новому году елочка в вашем доме уже засохла, значит, вы неправильно ее поставили.Если все же случалось так, что новогоднее дерево пришло в негодность и стало сильно осыпаться, не нужно его выносить на площадку для мусора, добавил он.Во-первых, потому, что уборка этих локаций автоматизированная, и когда приедет машина, которая попытается забрать елку из контейнера, могут быть проблемы, дерево застрянет, сказал Хабургаев. А во-вторых, еще большие проблемы возникнут при ее утилизации.Важно и то, что использованные в новогодние праздники елочки еще долгое время пригодятся в сельском и городском хозяйстве, подчеркнул Хабургаев.Так, измельченные хвойные деревья охотно употребляют в пищу животные, которых выращивают на фермах: овцы, козы, кролики и другие. Кроме того, из измельченной елочки получают так называемую мульчу, которая является прекрасной подстилкой в вольерах животных, сказал эколог.А потому елочку нужно стараться сдавать в специальные пункты приема, которые открываются в населенных пунктах после новогодних праздников или же использовать самостоятельно в своем хозяйстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицуТри жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковНародные приметы: когда елке в доме уже не место

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, елковорот, елка, новый год, экология, природа, сельское хозяйство, городская среда