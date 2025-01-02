https://crimea.ria.ru/20250102/pvo-za-noch-sbila-13-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiyskimi-regionami-1143064509.html

ПВО за ночь сбила 13 украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО за ночь сбила 13 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости Крым, 02.01.2025

ПВО за ночь сбила 13 украинских беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T07:41

2025-01-02T07:41

2025-01-02T07:41

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: один БПЛА над территорией Воронежской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Брянской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.Вечером 1 января сообщалось, что российские системы ПВО за два часа сбили еще 14 украинских беспилотников над пятью областями страны.Ранее в среду в Минобороны сообщили о ликвидации 19 украинских дронов над пятью регионами страны.Ночью 31 декабря 17 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, всего были уничтожены 68 вражеских дронов.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пво, министерство обороны рф, безопасность, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу