https://crimea.ria.ru/20241229/aviakatastrofa-v-yuzhnoy-koree-i-tseny-na-proezd-v-krymu--glavnoe-za-den-1143012866.html

Авиакатастрофа в Южной Корее и цены на проезд в Крыму – главное за день

Авиакатастрофа в Южной Корее и цены на проезд в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Авиакатастрофа в Южной Корее и цены на проезд в Крыму – главное за день

Пассажирский самолет потерпел крушение в Южной Корее, найдены тела 179 погибших, двое выжили в страшной авиакатастрофе. В стране объявлен недельный траур... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T21:55

2024-12-29T21:55

2024-12-29T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет потерпел крушение в Южной Корее, найдены тела 179 погибших, двое выжили в страшной авиакатастрофе. В стране объявлен недельный траур. Президенты Владимир Путин с Ильхам Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний", которое произошло в среду в Казахстане. Азербайджан вводит ограничение на пребывание для россиян без визы.Новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили – он официально вступил в должность. На Кубани чистят пляжи от мазута восемь тысяч человек, задействовано 600 единиц спецтехники. С нового года крымчане станут платить за проезд в общественном транспорте 35 рублей. Крым в 2025 году получил 69 млрд рублей по госпрограмме социально-экономического развития. В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авиакатастрофа в Южной КорееВ южнокорейском аэропорту Муан разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, включая членов экипажа.Позже в воскресенье стало известно, что были найдены тела всех 179 погибших. Два человека выжили и находятся в больнице. Правительство Южной Кореи объявило семидневный национальный траур до 4 января включительно.Новости из Азербайджана и заявления АлиеваПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов относительно крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью журналистам, самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" не был сбит над территорией России специально.По его словам, крушение произошло после повреждения извне над Грозным."Азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России близ города Грозный и практически потерял управление", - сказал Алиев.Также стало известно, что Азербайджан с 1 января вводит для граждан РФ, въезжающих без визы, ограничение на пребывание в 90 дней за календарный год, следует из постановления кабмина республики."Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году", - говорится в документе за подписью премьера Азербайджана Али Асадова.Перемены в грузинской властиПобедивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, пишет РИА Новости.Церемония инаугурации прошла в здании парламента страны. Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к собравшимся митингующим.Она заявила, что забирает с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов.На Кубани спасают от мазута море и берегВосемь тысяч человек и 600 единиц спецтехники задействованы в уборке пляжей от нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."На побережье продолжаем убирать загрязненный грунт. В Анапе и Темрюкском районе трудятся 8 тысяч человек. Привлечено сегодня более 600 единиц техники. По-прежнему ведем мониторинг береговой полосы, этим занимаются команды из муниципалитетов края", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму вырастут цены на проездС нового года цена на проезд в общественном транспорте в Крыму вырастет до 35 рублей, сообщили в минтрансе республики."С 1 января 2025 года, в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, стоимость проезда в общественном транспорте составит 35 рублей наличным способом и 30 рублей при оплате банковской картой", - говорится в сообщении.Крыму выделили миллиарды на развитиеКрым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Сумма, выделяемая по госпрограмме в 2025 году, составляет 68,9 миллиарда рублей. Это на четыре миллиарда больше, чем в 2024 году. В рамках реализации госпрограммы запланировано 150 мероприятий", - сказал он.По словам Гоцанюка, продолжится строительство 10 общеобразовательных школ. Также будут достроены три детских сада – в Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах.Также планируется завершить реконструкцию подстанции мощностью 110 кВ в Коктебеле и модернизацию разводящих сетей в Керчи.Минимальные баллы на ЕГЭ: сколько набратьМинпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, для поступления в образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства, выпускникам нужно будет набрать по русскому языку — 42 балла, по математике и физике — 39, а по истории — 35.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241229/naydeny-tela-vsekh-pogibshikh-pri-krushenii-samoleta-v-yuzhnoy-koree-1143010317.html

https://crimea.ria.ru/20241229/razbivshiysya-v-aktau-samolet-byl-povrezhden-iz-za-obstrela-s-zemli---aliev-1143009357.html

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https://crimea.ria.ru/20241229/v-krymu-sobrali-226-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-na-arshintsevskoy-kose-1143012216.html

https://crimea.ria.ru/20241229/besplatnyy-zoopark-dlya-detey-uchastnikov-svo-chto-vzyat-s-soboy-1142962303.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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