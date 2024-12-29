https://crimea.ria.ru/20241229/v-rossii-ustanovili-minimalnye-bally-ege-v-sleduyuschem-uchebnom-godu-1143008852.html

В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году

В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году - РИА Новости Крым, 29.12.2024

В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T13:45

2024-12-29T13:45

2024-12-29T13:45

образование в россии

егэ

минобразования рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, для поступления в образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства, выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен: Минобрнауки также установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, свои минимальные баллы. Так, по русскому языку нужно будет набрать минимум 40 баллов; по математике профильного уровня — 40; по физике — 39; по обществознанию — 45; по истории — 36; по информатике — 44; по иностранному языку — 30; по литературе — 40; по биологии — 39; по географии — 40; по химии — 39.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20241210/ne-zaryt-talant-v-krymu-rabotaet-gimnaziya-dlya-buduschikh-uchenykh-1142494096.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, егэ, минобразования рф, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), новости, россия