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В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году
В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году - РИА Новости Крым, 29.12.2024
В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году
Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T13:45
2024-12-29T13:45
образование в россии
егэ
минобразования рф
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, для поступления в образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства, выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен: Минобрнауки также установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, свои минимальные баллы. Так, по русскому языку нужно будет набрать минимум 40 баллов; по математике профильного уровня — 40; по физике — 39; по обществознанию — 45; по истории — 36; по информатике — 44; по иностранному языку — 30; по литературе — 40; по биологии — 39; по географии — 40; по химии — 39.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах
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образование в россии, егэ, минобразования рф, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), новости, россия
В России установили минимальные баллы ЕГЭ в следующем учебном году

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год

13:45 29.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, для поступления в образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства, выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:
  • по русскому языку — 42;
  • по математике — 39;
  • по физике — 39;
  • по обществознанию — 42;
  • по истории — 35;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30;
  • по литературе — 40;
  • по биологии — 39;
  • по географии — 40;
  • по химии — 39.
Минобрнауки также установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, свои минимальные баллы. Так, по русскому языку нужно будет набрать минимум 40 баллов; по математике профильного уровня — 40; по физике — 39; по обществознанию — 45; по истории — 36; по информатике — 44; по иностранному языку — 30; по литературе — 40; по биологии — 39; по географии — 40; по химии — 39.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.
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