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Алиев прокомментировал авиакатастрофу в Казахстане

Алиев прокомментировал авиакатастрофу в Казахстане - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Алиев прокомментировал авиакатастрофу в Казахстане

Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T14:24

2024-12-29T14:24

2024-12-29T15:36

ильхам алиев

крушение самолета в казахстане

россия

новости

происшествия

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" не был сбит над территорией России специально, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV, пишет РИА Новости.По его словам, крушение произошло после повреждения извне над Грозным."Азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России близ города Грозный и практически потерял управление", - сказал Алиев.Он отметил, что окончательная версия случившегося станет известна после вскрытия черных ящиков, но первоначальные версии основаны на озвученных им фактах.По словам Алиева, из-за огня, открытого с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета. Пробоины на фюзеляже исключают версию столкновения со стаей птиц, подчеркнул он.При этом Алиев акцентировал, что рейс не сбили специально."Самолет не был сбит над территорией России специально", - сказал глава государства.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.В Росавиации в пятницу заявили, что самолет Embraer, потерпевший крушение возле казахстанского города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства извинился за авиакатастрофу в воздушном пространстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, крушение самолета в казахстане, россия, новости, происшествия, авиакатастрофа