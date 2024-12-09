https://crimea.ria.ru/20241209/kak-napolnilis-vodokhranilischa-v-krymu-za-noyabr-1142445638.html

Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T06:07

2024-12-09T06:07

2024-12-09T06:07

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

владимир николенко

анатолий копачевский

крым

водохранилища крыма

природа

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130443583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_009de3f79a683ec27ec7aa808634079b.jpg

Объем наполнения водохранилищ в Крыму по итогам ноября составляет 113 миллионов кубометров Объем наполнения водохранилищ в Крыму по итогам ноября составляет 113 миллионов кубометров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что свидетельствует об улучшении динамики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и вармации (ИБТЭФ) КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор, Илья Николенко.Для сравнения он привел показатели прошлых четырех лет по итогам ноября."В 2023 году наполнение составило 194 миллиона кубометров, в 2022-м это было 167 миллионов, в 2021 – 116 и в 2020-м, маловодном, 39 миллионов кубометров", – рассказал эксперт.Говоря об экстремальных значениях за весь период наблюдений, Николенко отметил, что максимальное наполнение крымских водохранилищ фиксировалось в 1997 году. Тогда из притоков они набрали 220 миллионов "кубов" воды, наполнившись на 87%. Минимальное же значение – 21 миллион кубических метров, или 8% от общего объема – наблюдалось в 1993-м.Он уточнил, что суммарный объем водохранилищ естественного стока, которые питают Симферополь, за ноябрь уменьшился на 2 миллиона кубометров. Объем севастопольских сократился на 3 миллиона "кубов", а ялтинских на 1 миллион. И только в Изобильненском водохранилище объем остался прежним, то есть приток был равен забору, пояснил Николенко.Дополняя коллегу, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что данные с наполнением водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Крыма, разнятся.Так, в Симферопольское водохранилище за ноябрь поступил почти миллион кубометров воды, то есть приток по сравнению с октябрем вырос в 2 раза, и теперь объем наполнения 64%, сказал Копачевский.В Аянское водохранилище вода также начала поступать более обильно, объем наполнения поднялся с минимальных отметок, и сегодня там уже 950 тысяч кубов, добавил он.А вот в Партизанское водохранилище вода по-прежнему не поступает, заметил специалист. В сентябре приток здесь был 7 тысяч "кубов", а в октябре и в ноябре уже нулевой. По словам эксперта, такая ситуация не является аномальной: в более засушливые годы действительно бывает так, что в это водохранилище вода практически не приходит.Тем не менее можно предположить, что изменение или характера, или места выпадения осадков в Крыму также на это повлияло, заметил Копачевский. Поскольку в засушливый 2021-й год в Партизанское водохранилище вода как раз поступала и объемы там были больше, а вот показатели в Симферопольском и Аянском, наоборот, стремились к нулевым отметкам, привел пример эксперт.Также он сообщил о позитивной динамике в Белогорском водохранилище.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды

https://crimea.ria.ru/20241118/v-belogorskom-rayone-kryma-nachali-stroit-vodoprovodno-ochistnuyu-stantsiyu-1141943092.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, владимир николенко, анатолий копачевский, крым, водохранилища крыма, природа, новости крыма