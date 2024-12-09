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Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь
Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь
Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T06:07
2024-12-09T06:07
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
владимир николенко
анатолий копачевский
крым
водохранилища крыма
природа
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Объем наполнения водохранилищ в Крыму по итогам ноября составляет 113 миллионов кубометров
Объем наполнения водохранилищ в Крыму по итогам ноября составляет 113 миллионов кубометров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что свидетельствует об улучшении динамики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и вармации (ИБТЭФ) КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор, Илья Николенко.Для сравнения он привел показатели прошлых четырех лет по итогам ноября."В 2023 году наполнение составило 194 миллиона кубометров, в 2022-м это было 167 миллионов, в 2021 – 116 и в 2020-м, маловодном, 39 миллионов кубометров", – рассказал эксперт.Говоря об экстремальных значениях за весь период наблюдений, Николенко отметил, что максимальное наполнение крымских водохранилищ фиксировалось в 1997 году. Тогда из притоков они набрали 220 миллионов "кубов" воды, наполнившись на 87%. Минимальное же значение – 21 миллион кубических метров, или 8% от общего объема – наблюдалось в 1993-м.Он уточнил, что суммарный объем водохранилищ естественного стока, которые питают Симферополь, за ноябрь уменьшился на 2 миллиона кубометров. Объем севастопольских сократился на 3 миллиона "кубов", а ялтинских на 1 миллион. И только в Изобильненском водохранилище объем остался прежним, то есть приток был равен забору, пояснил Николенко.Дополняя коллегу, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что данные с наполнением водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Крыма, разнятся.Так, в Симферопольское водохранилище за ноябрь поступил почти миллион кубометров воды, то есть приток по сравнению с октябрем вырос в 2 раза, и теперь объем наполнения 64%, сказал Копачевский.В Аянское водохранилище вода также начала поступать более обильно, объем наполнения поднялся с минимальных отметок, и сегодня там уже 950 тысяч кубов, добавил он.А вот в Партизанское водохранилище вода по-прежнему не поступает, заметил специалист. В сентябре приток здесь был 7 тысяч "кубов", а в октябре и в ноябре уже нулевой. По словам эксперта, такая ситуация не является аномальной: в более засушливые годы действительно бывает так, что в это водохранилище вода практически не приходит.Тем не менее можно предположить, что изменение или характера, или места выпадения осадков в Крыму также на это повлияло, заметил Копачевский. Поскольку в засушливый 2021-й год в Партизанское водохранилище вода как раз поступала и объемы там были больше, а вот показатели в Симферопольском и Аянском, наоборот, стремились к нулевым отметкам, привел пример эксперт.Также он сообщил о позитивной динамике в Белогорском водохранилище.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
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вода в крыму, владимир николенко, анатолий копачевский, крым, водохранилища крыма, природа, новости крыма
Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

В Крыму водохранилища наполнились на 113 млн кубометров по итогам ноября

06:07 09.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам ноября уменьшился всего на 4 миллиона и составляет 113 миллионов кубометров, что свидетельствует об улучшении динамики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и вармации (ИБТЭФ) КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор, Илья Николенко.
Объем наполнения водохранилищ в Крыму по итогам ноября составляет 113 миллионов кубометров
06:07

"Фактическое наполнение водохранилищ естественного стока составило порядка 113 миллионов кубометров. И если раньше мы наблюдали, что месячные объемы уменьшались на 10-15 миллионов "кубов", то за ноябрь объемы уменьшились всего лишь на 4 миллиона. Это говорит о том, что забор был, но приток положительный, и динамика стала улучшаться", – сказал Николенко.

Для сравнения он привел показатели прошлых четырех лет по итогам ноября.
"В 2023 году наполнение составило 194 миллиона кубометров, в 2022-м это было 167 миллионов, в 2021 – 116 и в 2020-м, маловодном, 39 миллионов кубометров", – рассказал эксперт.
Говоря об экстремальных значениях за весь период наблюдений, Николенко отметил, что максимальное наполнение крымских водохранилищ фиксировалось в 1997 году. Тогда из притоков они набрали 220 миллионов "кубов" воды, наполнившись на 87%. Минимальное же значение – 21 миллион кубических метров, или 8% от общего объема – наблюдалось в 1993-м.

"А средний показатель за октябрь и ноябрь – это около 126-127 миллионов, то есть 50%. Сейчас у нас объем чуть меньше, чем среднее многолетнее значение. Это говорит о том, что мы от многоводного периода постепенно переходим к маловодному. Ближайший год-два будут такие переходы", – добавил Николенко.

Он уточнил, что суммарный объем водохранилищ естественного стока, которые питают Симферополь, за ноябрь уменьшился на 2 миллиона кубометров. Объем севастопольских сократился на 3 миллиона "кубов", а ялтинских на 1 миллион. И только в Изобильненском водохранилище объем остался прежним, то есть приток был равен забору, пояснил Николенко.
Дополняя коллегу, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что данные с наполнением водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Крыма, разнятся.
Так, в Симферопольское водохранилище за ноябрь поступил почти миллион кубометров воды, то есть приток по сравнению с октябрем вырос в 2 раза, и теперь объем наполнения 64%, сказал Копачевский.
В Аянское водохранилище вода также начала поступать более обильно, объем наполнения поднялся с минимальных отметок, и сегодня там уже 950 тысяч кубов, добавил он.
А вот в Партизанское водохранилище вода по-прежнему не поступает, заметил специалист. В сентябре приток здесь был 7 тысяч "кубов", а в октябре и в ноябре уже нулевой. По словам эксперта, такая ситуация не является аномальной: в более засушливые годы действительно бывает так, что в это водохранилище вода практически не приходит.
Тем не менее можно предположить, что изменение или характера, или места выпадения осадков в Крыму также на это повлияло, заметил Копачевский. Поскольку в засушливый 2021-й год в Партизанское водохранилище вода как раз поступала и объемы там были больше, а вот показатели в Симферопольском и Аянском, наоборот, стремились к нулевым отметкам, привел пример эксперт.
Также он сообщил о позитивной динамике в Белогорском водохранилище.

"Белогорское водохранилище за ноябрь наполнилось на 1,8 млн кубов. То есть начало восполняться более обильно, и это радует, поскольку оно питает Феодосийско-Судакский регион, опасения в части питания которого снимаются", – заключил Копачевский.

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