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Онищенко назвал три главных причины ожирения у детей
Онищенко назвал три главных причины ожирения у детей - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Онищенко назвал три главных причины ожирения у детей
В России растет число людей, страдающих ожирением, в том числе это касается детей. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T20:47
2024-12-08T20:47
2024-12-08T20:47
геннадий онищенко
мнения
зож
дети
спорт
общество
еда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В России растет число людей, страдающих ожирением, в том числе это касается детей. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня"."Пока мы находимся где-то посередине среди всех стран по ожирению. Но самое тревожное, что Россия официально вошла в первую десятку стран по интенсивности прироста ожирения. Это процесс надо останавливать", – заявил академик.В частности, по его словам, серьезные масштабы приобретает проблема детского ожирения. Самая главная причина – паталогические пищевые привычки.Вторая причина – "мусорная еда". Это фастфуд, сладкие газировки, рафинированные продукты, в том числе сахар и белый хлеб. Третья проблема современности, ведущая к ожирению – малая подвижность."Раньше придешь из школы – сделал уроки и побежал во двор, и бегаешь до упаду. Сейчас – гаджеты и диван. Эта обездвиженность – очень серьезное испытание для детского организма. Любой лишний вес – это предтеча развития диабета", – напомнил Онищенко.В этой связи он призвал родителей следить за питанием, физиологией и режимом своих детей, а также самим вести здоровый образ жизни, поскольку именно пример родителей формирует привычки и образ жизни ребенка с раннего возраста.У каждого десятого прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела, сообщал ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На сегодняшний день количество пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет более 1,2 миллиона человек. За последние пять лет этот показатель увеличился на 24%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печениОтчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причинуСоветы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова
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геннадий онищенко, мнения, зож, дети, спорт, общество, еда
Онищенко назвал три главных причины ожирения у детей
Детское ожирение становится проблемой в России – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В России растет число людей, страдающих ожирением, в том числе это касается детей. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Пока мы находимся где-то посередине среди всех стран по ожирению. Но самое тревожное, что Россия официально вошла в первую десятку стран по интенсивности прироста ожирения. Это процесс надо останавливать", – заявил академик.
В частности, по его словам, серьезные масштабы приобретает проблема детского ожирения. Самая главная причина – паталогические пищевые привычки.
"Ребенок просыпается рано утром, потому что поздно лег. Что-то перекусил, потом находится в школе 8-10 часов – не ест. Но даже если обедает – это 15-20% от суточного потребления пищи. А потом 60% суточного рациона он загоняет себе в желудок вечером, и ложится спать", – обозначил главную вредную привычку доктор.
Вторая причина – "мусорная еда". Это фастфуд, сладкие газировки, рафинированные продукты, в том числе сахар и белый хлеб. Третья проблема современности, ведущая к ожирению – малая подвижность.
"Раньше придешь из школы – сделал уроки и побежал во двор, и бегаешь до упаду. Сейчас – гаджеты и диван. Эта обездвиженность – очень серьезное испытание для детского организма. Любой лишний вес – это предтеча развития диабета", – напомнил Онищенко.
В этой связи он призвал родителей следить за питанием, физиологией и режимом своих детей, а также самим вести здоровый образ жизни, поскольку именно пример родителей формирует привычки и образ жизни ребенка с раннего возраста.
У каждого десятого
прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела, сообщал ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На сегодняшний день количество пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет более 1,2 миллиона человек. За последние пять лет этот показатель увеличился на 24%.
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