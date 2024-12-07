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Ялта стала "точкой сборки" для молдаван - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Ялта стала "точкой сборки" для молдаван
Ялта стала "точкой сборки" для молдаван - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Ялта стала "точкой сборки" для молдаван
Более 500 гостей – уроженцев Молдовы и членов их семей, а также представители крымской власти приняли участие в торжественном открытии офиса... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Более 500 гостей – уроженцев Молдовы и членов их семей, а также представители крымской власти приняли участие в торжественном открытии офиса Культурно-образовательного центра Молдовы по Республике Крым и городу Севастополю в Ялте. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель центра в регионе Виталий Турок.То, что офис будет территориально находиться в Ялте – очень удобно, поскольку добираться в этот город-курорт и из Севастополя, и из Симферополя – примерно одинаково по времени, уточнил он.Культурно-образовательный центр Молдовы по Республике Крым и городу Севастополю открылся в декабре прошлого года. Подобные центры уже отрыты и действуют в 26 регионах страны.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина рассказала, что несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и, в частности, Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому из иностранцев откажут в гражданстве РоссииЧто поразило делегацию из Сенегала в СевастополеПолюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехала
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новости, ялта, молдавия, крым, новости крыма
Ялта стала "точкой сборки" для молдаван

В Ялте открыли офис Культурно-образовательного центра Молдовы

17:12 07.12.2024 (обновлено: 17:20 07.12.2024)
 
© Telegram-канал Янины ПавленкоЯлта осенью
Ялта осенью
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Более 500 гостей – уроженцев Молдовы и членов их семей, а также представители крымской власти приняли участие в торжественном открытии офиса Культурно-образовательного центра Молдовы по Республике Крым и городу Севастополю в Ялте. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель центра в регионе Виталий Турок.
"Этот офис станет рабочим местом для сотрудников нашего культурно-образовательного центра. А так, характер работы у нас все больше выездной. Здесь у нас будут проходить культурные, образовательные программы. Также мы оказываем помощь соотечественникам – юридическую, любую консультационную", - сказал Турок.
То, что офис будет территориально находиться в Ялте – очень удобно, поскольку добираться в этот город-курорт и из Севастополя, и из Симферополя – примерно одинаково по времени, уточнил он.

"Работа центра направлена на сохранение языка, национальной культуры, обычаев и укрепление российско-молдавской дружбы. Важна поддержка молдавского народа, сохранение его традиций. Сохранение, обогащение и передача потомкам бесценного наследия молдавского народа – вот наша цель", - добавил собеседник.

Культурно-образовательный центр Молдовы по Республике Крым и городу Севастополю открылся в декабре прошлого года. Подобные центры уже отрыты и действуют в 26 регионах страны.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина рассказала, что несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и, в частности, Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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