https://crimea.ria.ru/20241207/yalta-stala-tochkoy-sborki-dlya-moldavan-1142459736.html

Ялта стала "точкой сборки" для молдаван

Ялта стала "точкой сборки" для молдаван - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Ялта стала "точкой сборки" для молдаван

Более 500 гостей – уроженцев Молдовы и членов их семей, а также представители крымской власти приняли участие в торжественном открытии офиса... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T17:12

2024-12-07T17:12

2024-12-07T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Более 500 гостей – уроженцев Молдовы и членов их семей, а также представители крымской власти приняли участие в торжественном открытии офиса Культурно-образовательного центра Молдовы по Республике Крым и городу Севастополю в Ялте. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель центра в регионе Виталий Турок.То, что офис будет территориально находиться в Ялте – очень удобно, поскольку добираться в этот город-курорт и из Севастополя, и из Симферополя – примерно одинаково по времени, уточнил он.Культурно-образовательный центр Молдовы по Республике Крым и городу Севастополю открылся в декабре прошлого года. Подобные центры уже отрыты и действуют в 26 регионах страны.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина рассказала, что несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и, в частности, Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому из иностранцев откажут в гражданстве РоссииЧто поразило делегацию из Сенегала в СевастополеПолюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехала

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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