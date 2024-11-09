Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
Не принесшим присягу до 22 ноября иностранцам откажут в гражданстве России – МВД
19:14 09.11.2024 (обновлено: 19:16 09.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение паспорта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Не принесшим присягу до 22 ноября 2024 года иностранцам будет отказано в предоставлении российского гражданства. Об этом сообщили в МВД.
"Двадцать второго ноября истекает срок для принесения присяги гражданина России лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство", — указали в ведомстве.
Таким образом, с 23 ноября решения о приеме в российское гражданство будут считаться недействительными.
Но есть и исключения, уточнили в МВД.
"На лиц, которые приобрели гражданство Российской Федерации до введения обязанности по принесению присяги гражданина РФ (1 сентября 2017 года) или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения, данные положения не распространяются". - пояснили в министерстве внутренних дел.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.
В октябре правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год.
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