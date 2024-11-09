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Кому из иностранцев откажут в гражданстве России

Кому из иностранцев откажут в гражданстве России - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Кому из иностранцев откажут в гражданстве России

Не принесшим присягу до 22 ноября 2024 года иностранцам будет отказано в предоставлении российского гражданства. Об этом сообщили в МВД. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T19:14

2024-11-09T19:14

2024-11-09T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Не принесшим присягу до 22 ноября 2024 года иностранцам будет отказано в предоставлении российского гражданства. Об этом сообщили в МВД.Таким образом, с 23 ноября решения о приеме в российское гражданство будут считаться недействительными. Но есть и исключения, уточнили в МВД.В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.В октябре правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала годаПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантовВ России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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