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Кому из иностранцев откажут в гражданстве России - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
Кому из иностранцев откажут в гражданстве России - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
Не принесшим присягу до 22 ноября 2024 года иностранцам будет отказано в предоставлении российского гражданства. Об этом сообщили в МВД. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Не принесшим присягу до 22 ноября 2024 года иностранцам будет отказано в предоставлении российского гражданства. Об этом сообщили в МВД.Таким образом, с 23 ноября решения о приеме в российское гражданство будут считаться недействительными. Но есть и исключения, уточнили в МВД.В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.В октябре правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала годаПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантовВ России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев
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россия, гражданство, российское гражданство, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Кому из иностранцев откажут в гражданстве России

Не принесшим присягу до 22 ноября иностранцам откажут в гражданстве России – МВД

19:14 09.11.2024 (обновлено: 19:16 09.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение паспорта
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Не принесшим присягу до 22 ноября 2024 года иностранцам будет отказано в предоставлении российского гражданства. Об этом сообщили в МВД.
"Двадцать второго ноября истекает срок для принесения присяги гражданина России лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство", — указали в ведомстве.
Таким образом, с 23 ноября решения о приеме в российское гражданство будут считаться недействительными.
Но есть и исключения, уточнили в МВД.
"На лиц, которые приобрели гражданство Российской Федерации до введения обязанности по принесению присяги гражданина РФ (1 сентября 2017 года) или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения, данные положения не распространяются". - пояснили в министерстве внутренних дел.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.
В октябре правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год.
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