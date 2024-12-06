https://crimea.ria.ru/20241206/rebenok-ranil-nozhom-dvoikh-uchenikov-v-shkole-krasnodara-1142448979.html

Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара

Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара

Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара. Об этом сообщает администрация Краснодара в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T18:58

2024-12-06T18:58

2024-12-06T19:30

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара. Об этом сообщает администрация Краснодара в своем ТГ-канале.Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь."Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет. Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно", - написал он своем ТГ-канале.В конце ноября в Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщил Telegram-канал городского управления МВД России.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, кубань, краснодарский край, школа, новости, общество