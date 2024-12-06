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Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара
Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара
Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара. Об этом сообщает администрация Краснодара в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T18:58
2024-12-06T18:58
2024-12-06T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара. Об этом сообщает администрация Краснодара в своем ТГ-канале.Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь."Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет. Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно", - написал он своем ТГ-канале.В конце ноября в Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщил Telegram-канал городского управления МВД России.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
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краснодар, происшествия, кубань, краснодарский край, школа, новости, общество
Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара
Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара
18:58 06.12.2024 (обновлено: 19:30 06.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара. Об этом сообщает администрация Краснодара в своем ТГ-канале.
"В школе N94-Ф поселка Российский произошел конфликт среди школьников. В результате пострадали трое учеников, они уже под наблюдением медиков. Правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
"Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет. Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно", - написал он своем ТГ-канале.
В конце ноября в Краснодаре началась проверка
после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщил Telegram-канал городского управления МВД России.
В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников
и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.
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