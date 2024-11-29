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ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом" - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом" - РИА Новости Крым, 29.11.2024
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T14:18
2024-11-29T14:18
краснодар
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происшествия
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД России.В полиции уточнили, что девятилетний ученик не состоит на учете в правоохранительных органах.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. По ее окончании примут процессуальное решение.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
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краснодар, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дети, школа, новости
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"

В Краснодаре школьник гонялся за одноклассником с похожим на нож предметом

14:18 29.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД России.

"В полицию Краснодара обратился местный житель, который пояснил, что 22 ноября текущего года увидел, как в школе, расположенной на улице Максима Горького, за 10-летним сыном бегает его 9-летний одноклассник с предметом внешне схожим с ножом", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что девятилетний ученик не состоит на учете в правоохранительных органах.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. По ее окончании примут процессуальное решение.
В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.
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14:35Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут
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