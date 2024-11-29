https://crimea.ria.ru/20241129/chp-v-shkole-v-krasnodare-rebenok-begal-za-odnoklassnikom-s-nozhom-1142250178.html
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом" - РИА Новости Крым, 29.11.2024
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T14:18
2024-11-29T14:18
2024-11-29T14:18
краснодар
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
дети
школа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД России.В полиции уточнили, что девятилетний ученик не состоит на учете в правоохранительных органах.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. По ее окончании примут процессуальное решение.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_35b2c34ee8084d7834d2716b48db8b71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дети, школа, новости
ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
В Краснодаре школьник гонялся за одноклассником с похожим на нож предметом