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ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"

ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом" - РИА Новости Крым, 29.11.2024

ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"

В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T14:18

2024-11-29T14:18

2024-11-29T14:18

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД России.В полиции уточнили, что девятилетний ученик не состоит на учете в правоохранительных органах.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. По ее окончании примут процессуальное решение.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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