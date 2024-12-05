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В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера
В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера
2025-й год в Крыму предложено объявить Годом тренера. С соответствующей инициативой на коллегии Министерства спорта республики выступила глава профильного... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T14:53
2024-12-05T14:53
радио "спутник в крыму"
спорт
ольга торубарова
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 2025-й год в Крыму предложено объявить Годом тренера. С соответствующей инициативой на коллегии Министерства спорта республики выступила глава профильного ведомства Ольга Торубарова совместно с Общественной палатой РК. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма ОП Крыма Ольга Безугловец.Она подчеркнула, что тренер нужен везде – и на селе, и в городе и в больших мегаполисах – поскольку является не просто человеком, который собирает вокруг себя неравнодушных к активному здоровому образу жизни."Мы уже говорили с Ольгой Александровной Торубаровой о том, что тренер становится центром, который воспитывает и аккумулирует вокруг себя людей, неважно даже, по какому виду спорта. Но это и человек, который является образцом, лидером среди людей командного духа", – добавила Безугловец.Больше того, по ее мнению, спорт и патриотизм тесно переплетаются, и воспитывают это в том числе тренеры.Безугловец подчеркнула, что в программе развития спорта на будущий год, которую постараются в ближайшее время утвердить, предусмотрят мероприятия и проекты для привлечения внимания общественности к профессии тренера, ее значимости для региона и общества.Президент РФ Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта и запустить с 2025 года программу "Земский тренер", а также сделать массовый спорт доступным для россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая аренаИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаКогда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, общественная палата крыма, новости крыма, общество, ольга безугловец
В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера

Год тренера в Крыму предложили объявить в 2025 году

14:53 05.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТренер
Тренер - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 2025-й год в Крыму предложено объявить Годом тренера. С соответствующей инициативой на коллегии Министерства спорта республики выступила глава профильного ведомства Ольга Торубарова совместно с Общественной палатой РК. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма ОП Крыма Ольга Безугловец.
"На коллегии Министерства спорта Крыма, которая прошла совсем недавно, министром спорта совместно с Общественной палатой Республики Крым была озвучена инициатива: 2025 год объявить Годом тренера", – сказала Безугловец.
Она подчеркнула, что тренер нужен везде – и на селе, и в городе и в больших мегаполисах – поскольку является не просто человеком, который собирает вокруг себя неравнодушных к активному здоровому образу жизни.
"Мы уже говорили с Ольгой Александровной Торубаровой о том, что тренер становится центром, который воспитывает и аккумулирует вокруг себя людей, неважно даже, по какому виду спорта. Но это и человек, который является образцом, лидером среди людей командного духа", – добавила Безугловец.
Больше того, по ее мнению, спорт и патриотизм тесно переплетаются, и воспитывают это в том числе тренеры.
"Сколько сейчас говорится о воспитании патриотическом, о любви к Родине. А что такое спорт? Ты, когда стоишь на пьедестале – представляешь свою страну, село, город. Ты представитель того сообщества, в котором живешь. И такая гордость развивается. А готовят этих людей тренеры, которые часто остаются за кадром. Но именно они определяют, как будет выглядеть наше здоровое поколение и здоровая нация", – подытожила глава профильной комиссии и ОП.
Безугловец подчеркнула, что в программе развития спорта на будущий год, которую постараются в ближайшее время утвердить, предусмотрят мероприятия и проекты для привлечения внимания общественности к профессии тренера, ее значимости для региона и общества.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта и запустить с 2025 года программу "Земский тренер", а также сделать массовый спорт доступным для россиян.
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Радио "Спутник в Крыму"СпортОльга ТорубароваМинспорта КрымаОбщественная палата КрымаНовости КрымаОбществоОльга Безугловец
 
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