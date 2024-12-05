https://crimea.ria.ru/20241205/v-krymu-predlozhili-2025-god-obyavit-godom-trenera-1142372804.html

В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера

В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера

2025-й год в Крыму предложено объявить Годом тренера. С соответствующей инициативой на коллегии Министерства спорта республики выступила глава профильного... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T14:53

2024-12-05T14:53

2024-12-05T14:53

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спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 2025-й год в Крыму предложено объявить Годом тренера. С соответствующей инициативой на коллегии Министерства спорта республики выступила глава профильного ведомства Ольга Торубарова совместно с Общественной палатой РК. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма ОП Крыма Ольга Безугловец.Она подчеркнула, что тренер нужен везде – и на селе, и в городе и в больших мегаполисах – поскольку является не просто человеком, который собирает вокруг себя неравнодушных к активному здоровому образу жизни."Мы уже говорили с Ольгой Александровной Торубаровой о том, что тренер становится центром, который воспитывает и аккумулирует вокруг себя людей, неважно даже, по какому виду спорта. Но это и человек, который является образцом, лидером среди людей командного духа", – добавила Безугловец.Больше того, по ее мнению, спорт и патриотизм тесно переплетаются, и воспитывают это в том числе тренеры.Безугловец подчеркнула, что в программе развития спорта на будущий год, которую постараются в ближайшее время утвердить, предусмотрят мероприятия и проекты для привлечения внимания общественности к профессии тренера, ее значимости для региона и общества.Президент РФ Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта и запустить с 2025 года программу "Земский тренер", а также сделать массовый спорт доступным для россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая аренаИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаКогда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, общественная палата крыма, новости крыма, общество, ольга безугловец