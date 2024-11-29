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Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая арена
Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая арена - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая арена
Ледовую арену школы "Наследие" в Керчи планируют достроить в этом году. Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T11:41
2024-11-29T11:41
2024-11-29T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Ледовую арену школы "Наследие" в Керчи планируют достроить в этом году. Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.Она отметила, что уже ведется набор детей на занятия в отделения школы.Кроме того, в 2025 году в Керчи планируют установить плавательный бассейн, уточнила министр. В марте глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи до конца года появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.В свою очередь Авербух отметил, что строящийся ледовый дворец стал стратегическим решением, поскольку Керчь – это ворота Крыма и второй по численности населения город полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахАвербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
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Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая арена
В Керчи до конца года планируют завершить строительство ледовой арены школы "Наследие"