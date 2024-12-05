https://crimea.ria.ru/20241205/poluchil-vzyatku-kvartiroy-eks-chinovniku-v-krymu-dali-6-let-kolonii-1142401824.html

Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии

Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии

Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора получил шесть лет лишения свободы и крупный штраф за получение взятки в виде элитной квартиры в поселке... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T13:03

2024-12-05T13:03

2024-12-05T13:06

ялта

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взятка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ростехнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора получил шесть лет лишения свободы и крупный штраф за получение взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.В ответ глава ведомства потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую затем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу. Стоимость квартиры составила 5,7 млн рублей. После этого чиновник поручил подчиненному ускорить техприсоединение дома к сетям.Оперативные сотрудники регионального управления ФСБ выявили преступную схему. Следствие арестовало указанную квартиру.Суд назначил фигуранту наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 11,5 млн рублей. Арестованная квартира конфискована в доход государства.Накануне в Севастополе задержали двух сотрудников уголовного розыска, которые предложили отцу фигуранта уголовного дела избавить его сына от ответственности за 200 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторовВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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