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Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии
Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии
Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора получил шесть лет лишения свободы и крупный штраф за получение взятки в виде элитной квартиры в поселке... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T13:03
2024-12-05T13:06
ялта
гурзуф
новости крыма
крым
происшествия
взятка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ростехнадзор
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора получил шесть лет лишения свободы и крупный штраф за получение взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.В ответ глава ведомства потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую затем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу. Стоимость квартиры составила 5,7 млн рублей. После этого чиновник поручил подчиненному ускорить техприсоединение дома к сетям.Оперативные сотрудники регионального управления ФСБ выявили преступную схему. Следствие арестовало указанную квартиру.Суд назначил фигуранту наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 11,5 млн рублей. Арестованная квартира конфискована в доход государства.Накануне в Севастополе задержали двух сотрудников уголовного розыска, которые предложили отцу фигуранта уголовного дела избавить его сына от ответственности за 200 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторовВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ялта, гурзуф, новости крыма, крым, происшествия, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), ростехнадзор, суд, приговор
Получил взятку квартирой: экс-чиновнику в Крыму дали шесть лет колонии

Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил шесть лет колонии за взятку в виде квартиры в Ялте

13:03 05.12.2024 (обновлено: 13:06 05.12.2024)
 
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Ограждение из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора получил шесть лет лишения свободы и крупный штраф за получение взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.
В ответ глава ведомства потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую затем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу. Стоимость квартиры составила 5,7 млн рублей. После этого чиновник поручил подчиненному ускорить техприсоединение дома к сетям.
Оперативные сотрудники регионального управления ФСБ выявили преступную схему. Следствие арестовало указанную квартиру.
Суд назначил фигуранту наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 11,5 млн рублей. Арестованная квартира конфискована в доход государства.
Накануне в Севастополе задержали двух сотрудников уголовного розыска, которые предложили отцу фигуранта уголовного дела избавить его сына от ответственности за 200 тысяч рублей.
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ЯлтаГурзуфНовости КрымаКрымПроисшествияВзяткаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)РостехнадзорСудПриговор
 
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