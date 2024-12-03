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Удары по Украине: где прогремели взрывы ночью и утром во вторник
Удары по Украине: где прогремели взрывы ночью и утром во вторник - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Удары по Украине: где прогремели взрывы ночью и утром во вторник
Серия взрывов прогремела в городах Украины ночью и утром 3 декабря. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и отключениях электроэнергии в ряде... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T10:09
2024-12-03T10:09
2024-12-03T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины ночью и утром 3 декабря. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и отключениях электроэнергии в ряде областей страны.В Ровненской области на западе Украины в результате взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры, на месте работают все службы, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.По данным подконтрольного Киеву главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Конкретные объекты не названы.Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры, часть Тернополя находится без света.Около 500 взрывов за последние сутки прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Как сообщил назначенный киевским режимом глава местной администрации Иван Федоров, ударам подверглись 11 населенных пунктов, поражены несколько объектов инфраструктуры.Воздушная тревога в ночь на 3 декабря звучала также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине гремят мощные взрывыНа Украине уничтожен Дрогобычский долотный заводВ Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, новости, ровненская область, тернополь, взрыв
Удары по Украине: где прогремели взрывы ночью и утром во вторник
Серия ударов по Украине нанесена ночью и утром во вторник
10:09 03.12.2024 (обновлено: 10:15 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в городах Украины ночью и утром 3 декабря. Сообщается о повреждении инфраструктурных объектов и отключениях электроэнергии в ряде областей страны.
В Ровненской области на западе Украины в результате взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры, на месте работают все службы, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.
По данным подконтрольного Киеву главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Конкретные объекты не названы.
Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры, часть Тернополя находится без света.
Около 500 взрывов за последние сутки прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Как сообщил назначенный киевским режимом глава местной администрации Иван Федоров, ударам подверглись 11 населенных пунктов, поражены несколько объектов инфраструктуры.
Воздушная тревога в ночь на 3 декабря звучала также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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