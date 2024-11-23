https://crimea.ria.ru/20241123/moskalkova-rasskazala-o-sostoyanii-vernuvshikhsya-s-ukrainy-zhiteley-kurska-1142079251.html

Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска

Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска

Вернувшиеся накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T13:20

2024-11-23T13:20

2024-11-23T13:26

татьяна москалькова

россия

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

брянская область

курск

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вернувшиеся накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста.Накануне Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46-ти жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после вторжения в регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиВоссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из УкраиныБоевики ГУР Украины используют пленных как живой щит в Курской области

россия

курская область

брянская область

курск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, брянская область, курск, общество, новости