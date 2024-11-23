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Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска
Вернувшиеся накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T13:20
2024-11-23T13:26
татьяна москалькова
россия
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
брянская область
курск
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вернувшиеся накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста.Накануне Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46-ти жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после вторжения в регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиВоссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из УкраиныБоевики ГУР Украины используют пленных как живой щит в Курской области
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РИА Новости Крым
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татьяна москалькова, россия, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, брянская область, курск, общество, новости
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска

Вернувшиеся с Украины россияне выехали из Брянской области в Курск - Москалькова

13:20 23.11.2024 (обновлено: 13:26 23.11.2024)
 
© Tekegram-канал омбудсмена РФ Татьяны МоскальковойВернувшиеся с Украины россияне выехали из Брянской области в Курск
Вернувшиеся с Украины россияне выехали из Брянской области в Курск
© Tekegram-канал омбудсмена РФ Татьяны Москальковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вернувшиеся накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Продолжается движение домой в Курск возвращенных вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь", - написала она в своем Telegram-канале.
Омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста.
Накануне Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46-ти жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после вторжения в регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
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Татьяна МоскальковаРоссияКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУБрянская областьКурскОбществоНовости
 
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