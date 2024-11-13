https://crimea.ria.ru/20241113/zamnachalnika-genshtaba-vadim-samarin-priznal-vinu-1141821105.html

Замначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину

Замначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Замначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину

Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T12:26

2024-11-13T12:26

2024-11-13T12:43

вадим шамарин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 миллионов рублей. Об этом в ходе заседания Второго западного окружного военного суда сообщил адвокат обвиняемого, пишет РИА Новости.В суде в среду рассматривали апелляционную жалобу, поданную защитой Шамарина. Его адвокат настаивал на смягчении меры пресечения. Суд оставил генерала в СИЗО.Вадим Шамарин был арестован по делу о получении крупной взятки в мае 2024 года. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы.Позже в Следственном комитете РФ уточнили, что генерал Шамарин обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей за увеличение закупок продукции для Минобороны от Пермского телефонного завода "Телта".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионовЗамкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взяткиЭкс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим шамарин, правосудие, суд, закон и право, взятка, вооруженные силы россии, новости